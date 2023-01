Ipinag-utos ni Migrant Workers Secretary Susan Ople sa Overseas Workers Welfare Administration o OWWA at Department of Migrant Workers o DMW ang patuloy na pagtulong sa mga Overseas Filipino Worker o OFWs na naapektuhan ng pagkaantala ng mga biyahe nitong nagdaang unang araw ng 2023 dahil na rin sa naiulat na CAAP system glitch.

"The DMW and OWWA as its attached agency will continue to assist affected OFW passengers until all flight schedules have been rebooked and are on track," pahayag ng Kalihim.

Itinalaga ni Ople sina Undersecretary for Foreign Employment and Welfare Services Hans Cacdac at OWWA Administrator Arnell Ignacio para sa pagsasaayos at pamamahala sa suporta at ayudang dapat ibigay sa mga naapektuhang OFWs.

Mga Pilipinong naapektuhan ang biyahe dahil sa CAAP system glitch noong January 1, 2023

Ayon kay Usec. Cacdac, umabot sa tatlong libo (3,000) ang naapektuhang OFWs na nabigyan ng food packs at mga inumin habang ang ibang nare-schedule ang mga biyahe o kaya’y naparebook ay nabigyan naman ng hotel accommodations at transportasyon.

Ipinahayag naman ni OWWA Administrator Arnell Ignacio na patuloy ang pag-antabay ng ahensya sa iba-ibang paliparan para sa pag-asiste sa mga OFW. Pinaalalahanan din ni Ignacio na maaaring makipag-ugnayan ang mga OFW na naantala ang mga biyahe sa lahat ng OWWA at DMW assistance centers sa airport terminals. Maaari ring tumawag sa DMW Hotline 1348. Dagdag pa ng DMW, ang mga Manila-bound OFW ay maaari ring humingi ng tulong sa OWWA personnel sa mga paliparan.

Ang kauna-unahang Labor advisory na ipinalabas ng DMW ngayong taon patungkol sa flight disruptions at cancellations noong January 1, 2023

Samantala, tumulong din sa mga na-stranded na OFWs sa iba-ibang paliparan sa abroad ang Migrant Workers Welfare Offices o MWOs o kilala sa dating tawag na Philippine Overseas Labor Offices o POLOs.

Sa katunayan ayon kay Assistant MWO Antonio Villafuerte, nakipag-ugnayan ang kanilang ahensya sa Hongkong International Airport para sa pagbibigay ng karampatang overnight hotel accommodations at food vouchers sa mga stranded Filipino passengers.

Habang sa Taiwan iniulat ni MWO Cesar Chavez Jr. na may limang daang (500) OFWs at iba pang Pilipinong na-stranded sa Taoyuan Airport mula sa iba-ibang airlines ang nabigyan ng accommodations, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng mga kawani ng MWO at maging ng mga kawani ng iba-ibang airlines at airport.

Kabilang sa mga stranded ng mga Pilipinong nabigyan ng mga pagkain ang mga pasahero sa Narita at Haneda airports sa Tokyo, Japan ayon na rin kina MWO Ramon Pastrana and Assistant MWO Barwin Villordon.