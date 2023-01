MAYNILA — Pinagbibitiw sa pwesto ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang mga opisyal ng Philippine National Police (PNP) na may ranggong koronel hanggang heneral para masugpo umano ang mga pulis na konektado sa ilegal na droga.

Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, ito lamang ang paraan para magkaroon ng "fresh start" sa pulisya.

"Lumalabas na mayroong mga generals, mayroong mga koronel na sangkot sa droga at ayon sa recommendation ng chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako ay umaapela na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo pero this is the only way to make a fresh start," ani Abalos.

Dagdag pa ng kalihim, mahihirapang magtrabaho ang mga awtoridad kung mismong kabaro umano nila sa PNP ay may koneksiyon sa droga.

Ginamit ni Abalos na halimbawa ang ikinasang operation noong Oktubre 8 na nagresulta sa pagkakasabat sa halos isang tonelada ng shabu na nagkakahalagang higit P6.5 bilyon na nag-ugat sa pagkaaresto ng isang intelligence operative ng Drug Enforcement Group.

Binanggit rin ng kalihim ang buy-bust operation sa Taguig noong Disyembre 6 na nakasakote sa opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na umano'y nagbebenta ng droga sa loob ng kaniyang opisina sa Metro Manila Southern District ng ahensya.

"Nakita ko kung paano magtrabaho sa bansa [ang mga pulis], binubuwis ang sariling buhay alang-alang sa droga pero paano ka lalaban kung binubuwis mo ang buhay mo at ang mismong boss mo pala ang kalaban mo," sabi ni Abalos.

Hindi pa umano alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang apela ni Abalos sa kapulisan at aniya'y "nag-uusap lang kami ni chief PNP at mga kasama tungkol dito."

Siniguro naman ng hepe ng Public Information Office (PIO) na susunod ang PNP sa apela ng kalihim.

Nangako rin ang PIO na maglalabas sila ng bilang ng mga opisyal ng PNP na may ranggong koronel hanggang heneral na maapektuhan ng courtesy resignation.

Sa pahayag ni dating senador Panfilo Lacson ukol sa apela ni Abalos sa PNP, sinabi niyang mayroong merit ang rekomendasyon ng kalihim basta't ang pagbabasehan ng desisyon sa resignation ay ang "accuracy" ng intelligence reports.

Nagsilbi bilang director general ng PNP si Lacson mula 1999 hanggang 2001.

Para naman kay Senate Minority Leader Koko Pimentel, "I find that 'call or request' [to resign] very strange and too broad."

Maaari aniyang maaapektuhan ng panawagan ang mga pulis na ginagawa nang maayos ang kanilang trabaho.

"Why not pursue the matter on a case to case basis? Identify the crooked and prosecute them. Those who protect the crooked are 'in conspiracy' with them and should be charged too under the conspiracy theory," dagdag ng senador.

