Epekto ng aberya sa airport, dama pa rin ng ilang pasahero

Pangatlong araw na simula nang pumalya ang air traffic navigation ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nagdulot ng daan-daang kanselasyon ng flights, pero hanggang ngayon, ramdam pa rin ng mga pasahero ang epekto nito.

Naging mahaba ang pila sa immigration lane ng Ninoy Aquino International Airport.

Paliwanag ni Bureau of Immigration spokesperson Melvin Mabulac, ito ay dahil sumasabay ang regular flights at ang mga recovery flight ng mga nakanselang flight noong nakaraan.

"Nakita po natin ang mahabang pila kaninang umaga, 'yun po ay resulta ng pagkasabay-sabay ng ating regular flights at ng ating recovery flights. nangyari po ito dahil sa mga nangyaring cancellations natin due to the January 1 technical problem," ani Mabulac.

Tiniyak ni Mabulac na mayroon silang sapat na bilang ng mga immigration personnel sa airport para sa inasahang dagsa ng mga pasaherong apektado ng nangyaraing aberya nitong Bagong Taon kung saan pumalya ang air traffic management system.

"Fully manned po tayo kanina ang ating schedule. Mayroon po kasi tayong backup na mga immigration personnel na kinuha natin sa ibang mga units natin. Kung meron mang mga tao tayo na hindi nakapasok automatic po yan may hahalili po sa kanila dahil mayron po taong mga backup na mga immigration officers," dagdag pa ni Mabulac.

Naapektuhan din umano ang flight ng ilan, gaya nina Angela Lagartera at Griselda Alambra. Papunta sana sila ng Hong Kong pero napilitang ikansela ang kanilang flight pagdating sa boarding gate.

"Ewan namin kung sino sisisihin dito eh maaga naman kami pumila dito… Hanggang sa nakarating kami sa boarding, wala na closed na. Paano nila iniwan 'yung ganu'ng pasahero dito," ani Lagartera.

"Naka-check-in ako ng 4 A.M., kaso diyan lang sa immigration nagtagal. Ang sabi-sabi nila na ang hindi nakasakay noong [January] 1 and 2 'yun daw una nilang sinakay. Nu'ng andu'n na kami kinuha 'yung boarding gate namin tapos sabi i-claim niyo 'yung luggage niyo tapos punta kayo sa Cebu Pacific mag-rebooking," ani Alambra.

Ang pasya nila, sa NAIA Terminal 3 na magpalipas ng magdamag dahil sa Sabado pa ang nai-rebook nilang flight.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang airline.

Nauna nang nagbigay ng utos ang Department of Transportation sa mga airline na kung maaari ay malalaking eroplano o wide-bodied aircraft ang paliparin para mas maraming pasahero ang maisakay.

Magbibigay din ng grace period ang Bureau of Immigration sa mga dayuhan sa bansa na inabutan ng aberya sa NAIA simula noong Enero 1.

Matapos ang Enero 23, 2023, sinabi ni Mabulac ay kailangan nang magpakita ang mga dayuhan ng updated na visa para hindi na magkaaberya sa kanilang pag-alis sa Pilipinas.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News