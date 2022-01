Siargao Island noong Disyembre 20, 2021 kasunod ng pananalasa ng Bagyong Odette. Val Cuenca, ABS-CBN News/File

Wala pa ring bubong na masilungan si Manuelo Tucong Lorosso, kaya mabilis niyang kinukumpuni ang kaniyang bahay sa Barangay Consuelo sa Siargao Island, Surigao del Norte, na matinding sinalanta kamakailan ng Bagyong Odette.

Isa si Lorosso sa mga nakatanggap na ng financial assistance mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD). Pero aniya, hindi sapat ang P5,000 para maibalik ang mga nawala sa kaniya noong bagyo.

"Itong bahay na 'to, 20 years na. 'Di na ito maibabalik. 'Yong P5,000, gagamitin ko na lang na reserba sa pangangailangan ko," sabi ni Lorosso sa panayam ng ABS-CBN News.

Aminado ang mga lokal na opisyal na kakaunti pa lang ang nakatatanggap ng tulong pinansiyal.

Kasama sa mga hindi pa nakakakuha nito si Lony Egtob, na nagtitinda ng bagoong at kamatis para may panggastos sa 7 niyang anak.

Nanawagan si Egtob na bilisan ang roll out ng financial assistance na ipinangako ng gobyerno.

"Sana ibigay na. Pero 'di pa rin sapat 'yon sa pangangailangan. Pero makakatulong kahit papano," aniya.

Isa sa mga bumili kay Egtob ng tig-P10 bagoong si Diomedez Roleda.

Ang bagoong na muna raw ang ulam niya dahil ubos na ang natanggap na relief goods.

Sakaling makatanggap ng P5,000 ayuda, ipambibili umano ni Roleda ang pera ng pagkain at materyales pampagawa ng bahay.

Ayon kay Surigao del Norte Governor Lalo Matugas, nagsimula na ang pamamahagi ng P5,000 kada pamilyang ayuda at may inaasahan pang pondong ibibigay para rito.

Wala pa ring datos ang DSWD-Caraga kung ilang pamilya na ang nakatanggap ng tulong pinansiyal.

Sa Surigao City, hindi pa nakakapamahagi ng tulong pinansiyal pero tuloy ang pamamahagi ng relief goods.

Wala pa ring kuryente sa lungsod at hindi pa stable ang linya ng komunikasyon.

Samantala, buhos naman ang tulong pinansiyal para kay Jastine Rey Formilles, ang batang muntik nang matangay ng baha noong kasagsgan ng bagyo.

Ipinalabas sa "TV Patrol" ang kuwento ni Formilles bago mag-Pasko at marami ang naantig ang puso.

Aabot sa P10,000 ang natanggap na tulong ni Formilles mula sa iba't ibang donor.

