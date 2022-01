Patay ang 4 na miyembro ng isang pamilya sa sunog na tumama sa kanilang bahay sa Barangay Concepcion sa Virac, Catanduanes nitong madaling araw ng Martes.

Ayon kay barangay chairperson Anthony Arcilla, posibleng bandang alas-3 ng madaling araw nagsimula ang sunog at natutulog ang mag-anak kaya hindi namalayan ang pangyayari.

Nagulat na lang umano si Arcilla nang makitang sobrang laki na ng sunog na bumalot sa 2 palapag na bahay.

Ang mga biktima ay isang 25 anyos na lalaki, kaniyang 28-taong gulang na kinakasama, at kanilang mga anak na may edad 7 at 3.

Nakaligtas naman ang kapatid ng babae sa insidente.

Bandang alas-4:50 ng madaling araw nang magdeklara ng fire out ang mga bombero.

Sa inisyal na imbestigasyon, lumalabas na faulty electrical wiring dahil sa octopus connection ang pinagmulan ng sunog.

Na-retrieve na umano ang mga labi ng mag-anak at inaayos na ang mga tauhan ng barangay ang kanilang lamay.

— Ulat ni Aireen Perol

FROM THE ARCHIVES

Watch more on iWantTFC