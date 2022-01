Watch more on iWantTFC

Ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Pangasinan ang drug bust sa bayan ng Mangaldan na nagresulta sa pagkakahuli ng 2 suspek Huwebes, Disyembre 30.

Nangyari ang transaksyon sa Cortez Steeet, Barangay Guilig kung saan nakipagkita ang mga suspek.

Nakuha ang higit 52 grams ng ilegal na droga na may halagang aabot sa mahigit P365,000.

Malakihan umano kung magbenta ang 2 suspek na 37 anyos at 33 anyos kaya kasama na sila sa target listed drug suspects.

Dayo sa lugar ang isa sa kanila na residente pa ng Baguio City.

Bukod sa ilegal na droga, kumpiskado rin sa kanila ang isang calibre .45 pistol, isang hand grenade, at iba’t ibang plaka ng sasakyan na maaaring pinagpapalit-palit nila tuwing may ilegal na transaksyon.

Selling dangerous drugs at illegal possession of firearms and ammunition ang kasong isinampa sa dalawa.