MAYNILA—Ayon sa Commission on Human Rights, makatuwiran ang paghigpit sa freedom of movement ng mga hindi bakunado, basta may access pa rin sila sa essential services.

Mungkahi ni CHR spokesperson Atty. Jacqueline Ann de Guia, ang paglimita sa ibang karapatan ng hindi pa bakunado ay pinapayagan sa ilang sitwasyon, lalo na sa national emergencies tulad ng pandemya.

Pero ito ay dapat nakabatay sa human rights standards. Ang patakaran ay dapat legal, kinakailangan (necessary), proportional, non-discriminatory at nakabatay sa Siracusa Principles na inilathala ng United Nations noong 1984.

Ang pahayag ng CHR ay kasunod ng kasunduan ng mga Metro Manila mayors na higpitan ang mobility ng hindi bakunado sa Alert Level 3 dahil sa mabilisang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon.

Ayon sa rekomendasyon, ang mga hindi pa bakunado ay kailangan manatili sa kanilang bahay maliban na lang kung may aasikasuhin silang mahahalagang bagay.

Ang lalabag sa utos ay maaaring multahan hanggang P50,000 o makulong ng hindi lalagpas sa 6 months.

Sa kabila ng abiso ng CHR, hinikayat nila ang mga Pilipinong magpabakuna laban sa COVID-19 dahil ito ay hakbang para maibalik ang kabuuan ng karapatan ng sambayanan.

Dagdag nila, ito rin ay proteksyon sa ating right to health.