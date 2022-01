Bureau of Immigration, nagbawas muna ng manggagawa sa opisina

MANILA -- Kasabay ng muling pagsasailalim sa Alert Level 3 sa National Capital Region dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19, muling nagbawas ng bilang ng mga pinapapasok na manggagawa sa kanilang mga opisina ang Bureau of Immigration.

Mula sa dating hanggang 70 percent na bilang ng mga manggagawa, balik ulit sa 60 percent na lang muna mula Lunes ang on-site na pinapayagang mga manggagawa ng kawanihan.

Tatagal hanggang Enero 15 ang pagbawas sa on-site work capacity.

Sabi ni Immigration Commissioner Jaime Morente, ito ay bilang pagsunod sa IATF Resolution na nagsasailalim sa mas mahigpit na quarantine classification sa Metro Manila.

“As an effect, all BI offices in NCR shall be operating during weekdays, and will observe a 60 percent on-site work capacity, while adopting applicable alternative work arrangements,” sabi ni Morente.

Inanunsyo rin ng Immigration na exempted sa online appointment system ang mga fully vaccinated na may transaksyon sa kanilang mga tanggapan. Kailangan lang magpakita ng vaccination cards o certification.

Ang mga dayuhan na kailangang mag-report sa BI para sa kanilang Annual Report 2022 ay obligado pa ring mag-online appointment sa https://e-services.immigration.gov.ph/.

Muli ring nagpaalala ang Immigration sa publiko na may transaksyon sa kanilang mga opisina na sundin pa rin ang minimum health and safety protocols.