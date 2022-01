Watch more on iWantTFC

MANILA – Umabot na sa 174 ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit sa East Avenue Medical Center na naghihintay ng resulta ng kanilang COVID-19 test, ayon sa isang opisyal ng ospital.

“Tumaas actually yung mga in-patient na COVID-related cases. Dati, nung pumasok yung first week and second week ng December, ang total admission namin ng COVID-related patients ay nasa 80 hanggang 90. Ngayon as of (January) 3, 4pm, ang total COVID-related patients namin na admitted ay 174,” ayon kay Dr. Alfonso Nuñez III.

May 16 na ring kumpirmadong may COVID sa nasabing ospital.

"Malaking obserbasyon namin yung mga COVID-confirmed cases. Dati kasi last December 28, iisa lang yung COVID-confirmed case namin. Pero as of January 3, 4pm yesterday, meron na kaming 16 na COVID-confirmed cases na naka-admit sa East Avenue Medical Center."

"So masasabi namin na talagang tumaas ang number of cases ng COVID-confirmed and COVID-related patients.”

Ayon kay Nuñez, karamihan sa mga pasyenteng may COVID-19 ay mga moderate at severe cases. Hindi muna nag-a-admit ang ospital ng pasyenteng may mild cases. " Yung mga mild cases po at asymptomatic ay nirerefer namin sa mga isolation and quarantine facility ng (local government units) at ng (Department of Health).”

Dagdag niya, 14 sa 16 na pasyente nilang may COVID ay hindi bakunado kontra dito.

“Meron kaming initial datos sa mga confirmed cases namin, 14 doon sa mga confirmed na 16 ay unvaccinated.”

May mga healthcare workers na rin silang tinatamaan ng COVID, ani Nuñez.

“Meron lang kaming 5 healthcare workers na confirmed COVID-19 positive. Sila lahat ay mild to asymptomatic at lahat sila ay doing well base sa aming monitoring at lahat sila ay naka-home quarantine. Inaasahan namin ang kanilang paggaling, maybe in the next 7 to 10 days.”

“However, meron kaming inoobserbahan na mga 8 to 10 healthcare workers that developed signs and symptoms and pinag-isolate muna namin sila, pinagpapahinga muna namin sila until lumabas yung mga test nila na ginawa para sa kanila.”

Ayon kay Nuñez, higit kalahati na sa kanilang mga healthcare workers ang nabakunahan na ng booster.

Dagdag ng opisyal, balak na nilang dagdagan ang bilang ng mga kamang nakalaan sa mga pasyenteng may COVID-19 sa kanilang ospital.

“Ngayon, tumataas na siya ulit, so nagsa-strategize kami mag-step up. I-implement na namin 'yung aming step-up plan, para mas maka-cope dito sa surge na nangyayari sa mga COVID-19 patient,” sabi niya.

Nakapagtala ang Pilipinas ng 4,084 bagong kaso ng COVID-19 nitong Lunes. Umabot sa 20.7 ang positivity rate sa gitna ng banta ng omicron variant sa bansa.