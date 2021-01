NBI inaaral na ang mga paglabag sa 'palihim' na pagbakuna sa PSG

MAYNILA – Pinag-aaralan na ng National Bureau of Investigation (NBI) ang posibleng mga paglabag sa ginawang "palihim" na pagbakuna ng umano'y smuggled at di awtorisadong COVID-19 vaccine sa mga miyembro ng Presidential Security Group (PSG).

Maaalalang inatasan ng Department of Justice (DOJ) ang NBI Special Action Unit na mag-imbestiga kaugnay sa isinagawang vaccination ng mga tauhan ng PSG.

Ayon kay NBI Deputy Director Ferdinand Lavin, ngayon pa lang ay nakikipag-uganyan na sila sa Armed Forces of the Philippines (AFP), kung saan napapailalim ang PSG, kaugnay sa nangyari.

Hindi muna idinetalye ni Lavin kung sino ang mga tauhan na ipatatawag pero kabilang sa hihingan ng testimonial evidence ay mga tauhan ng PSG, AFP, Bureau of Customs (BOC), at Food and Drug Administration.

Unang aalamin ng NBI ay kung paano nakarating sa Pilipinas ang naturang mga vaccine, at kung may certification sa BOC ang importation ng mga vaccine.

"We will check with the Bureau of Customs kung may naparating na dito, dahil posibleng violation of tariff and customs code ito," ani Lavin.

Para namn kay Philippine Red Cross chairman Sen. Richard Gordon, dapat managot ang nasa likod ng pagpupuslit ng bakuna.

"Lahat yan may pananagutan pati Sinopharm. Pag may nalalaman ang Sinopharm at nagpasok sila they can be banned and fined ng gobyerno natin. Pwedeng silang i-ban dahil dumadaan sila nang walang pahintulot," ani Gordon.

Matatandaang nabulaga ang marami noong nakaraang linggo matapos mabuking ang pagbakuna sa mga miyembro ng PSG at ilan pang kalihim.

Sa listahan kasi ng mga prayoridad, una dapat ang healthcare workers na maturukan sakaling may aprubado nang bakuna. Panglima lamang ang mga sundalo.

Ayon naman sa ilang opisyal ng gobyerno, matter of national security and kaligtasan ni Pangulong Rodrigo Duterte kaya nararapat na mabakunahan ang mga taong nakapaligid dito.

