Lalaki timbog sa pagnanakaw umano sa kaibigan sa Maynila

MAYNILA — Arestado ang isang 20 anyos na lalaki matapos pagnakawan ang sariling kaibigan sa Santa Ana district ng lungsod na ito, sabi ngayong Lunes ng pulisya.

Ayon sa Manila Police District, nag-agahan ang magkaibigan sa isang karinderya sa may kanto ng Mabuhay at Tejeron Street bago tinangay ng suspek ang hiniram na bisikleta at cellphone ng biktima.

Humingi ng tulong ang biktima sa mga awtoridad matapos ang pagnanakaw.

Natunton ang suspek sa isang convenience store sa Makati pero hindi na umano nabawi ang mga ninakaw na item.

Tanging earphones na lang ng biktima ang narekober sa suspek, sabi ng pulisya.

Nahaharap sa kasong theft ang suspek, na ngayo'y nasa kustodiya ng mga awtoridad.

— Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News



