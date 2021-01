Ilang LGUs naglaan ng budget para sa COVID-19 vaccine; DOH may paglilinaw

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Nag-anunsiyo nitong Lunes ang iba't ibang local government units (LGU) ng kanilang paglalaan ng budget para sa pagbili ng bakuna laban sa COVID-19 sakaling ilabas na ito sa merkado.

Sabi ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, may P150 milyon silang budget para sa COVID-19 vaccination ng mga residente ng lungsod. Naghihintay na lamang daw sila ng listahan mula sa Food and Drug Administration (FDA) ng mga bakunang aprubado ng regulators.

Ang Navotas City naman, maglalaan ng P20 milyon para sa bakuna, na puwede pang madagdagan, ani Mayor Toby Tiangco.

Si Makati Mayor Abby Binay naman, sinabing maglalabas ang kanilang lokal na pamahalaan ng P1 bilyon para turukan ng COVID-19 vaccine ang "Makatizens."

"This is our number one priority for 2021. I want each and every Makatizen to receive both doses of the coronavirus vaccine for free to protect them and their families against the virus," ani Binay.

Samantala, ang Pasig City naman ay may budget na P300 milyon para sa pagbabakuna laban sa COVID-19, ani Mayor Vico Sotto.

"Naglaan din po tayo ng pondo dito sa Pasig, at the very least, P300 million, ito po 'yung nakalaan na... Pero madali naman po, kaya natin dagdagan 'to kung may available na supplies at mabibili po ang lokal na pamahalaan," ani Sotto.

Dagdag niya, uunahin ang medical frontliners at senior citizens ng lungsod.

Ang Cainta, Rizal naman, maglaaan ng P150 milyon para sa kanilang higit 300,000 residente, sabi ni Mayor Kit Nieto.

Pinuri naman ng Palasyo ang hakbang ng LGUs.

"Let's just say we welcome the contribution of the LGUs kasi ibig sabihin mas marami tayong budget para bumili ng vaccine at hindi lang iyong manggagaling sa pondo ng national government," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

Pero paglilinaw ng Department of Health, ang national government lang ang maaaring mag-angkat ng bakunang nabigyan ng emergency use authorization (EUA), pero handa naman daw silang makipagtulungan sa LGUs.

Makakabili lang aniya nang direkta ang LGUs sa vaccine manufacturers kapag may ganap na itong lisensiya, dagdag ng DOH.

