'Duterte pabor na ipagpaliban ang taas-singil ng PhilHealth'

MAYNILA — Pabor si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapaliban ng taas-kontribusyon ng PhilHealth ngayong 2021, ayon sa kaalyado nitong senador.

"Base sa usapan namin ni Pangulong Duterte, sang-ayon naman po siya na ipagpaliban pansamantala muna ang pagtaas sa rates ng contributions ng PhilHealth habang may pandemya pa tayong kinakaharap," ani Sen. Christopher Go.

Ani Go, kailangan ng Kongreso na magpasa ng batas para amyendahan ang Universal Health Care (UHC) Act, na siyang basehan ng PhilHealth sa dagdag-singil.

Pabor din daw si Duterte na tustusan muna ang PhilHealth sakaling maurong ang premium hike.

"The government, as a whole, must do its best to unburden Filipinos by shouldering the cost while ensuring that the UHC law is implemented and the services of PhilHealth are unhampered," ani Go.

Maaalalang binatikos ang PhilHealth, na naging sentro ng kontrobersiya dahil sa umano'y malawakang katiwalian, matapos nitong ianunsiyong tuloy ang kanilang premium hike sa gitna ng pandemya.

Hindi umano bababa sa P15 bilyon ang nakulimbat ng mga opisyal nito sa pamamagitan ng iba't ibang modus kaya wala itong karapatang magdagdag-singil, sabi ng ilang senador.