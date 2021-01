Duterte, nakipagpulong kay Nur Misuari sa Davao City

Nakipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte kay Moro National Liberation Front founding chairman Nur Misuari sa Davao City. Handout photo

MAYNILA - Personal na nakipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte kay Moro National Liberation Front (MNLF) Founding Chairman Nur Misuari sa Davao City nitong Lunes.

Ayon kay Senador Bong Go, na kasama ng Pangulo sa pulong, may ilang ipinarating na concerns umano si Misuari.

“Mayroon siyang mga concerns sa Tawi-tawi and President Duterte promised to take it up sa Cabinet,” ani Go.

Hindi idinetalye ang naging pag-uusap.

Matatandaang ilang beses na rin nakipagpulong si Misuari kay Duterte sa Malacanang upang talakayin ang usaping pangkapayapaan sa Mindanao.