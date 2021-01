Crime of passion sinisilip sa QC bus fire

Iniimbestigahan ng mga awtoridad ang nasunog na bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City noong Enero 3, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Posibleng crime of passion ang nangyaring pagsunog sa isang bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City noong Linggo, kung saan sinilaban ng isang lalaking pasahero ang konduktora ng pampasaherong sasakyan.

Ito ang paniwala ng pamunuan ng Fairview Bus Inc., ang nagpapatakbo ng nasunog na bus.

Ayon kay John Marvin Gopez, officer in charge ng Fairview Bus, posibleng dati nang magkakilala ang konduktorang si Amelene Sembana at ang lalaking hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan.

"Lumalabas sa imbestigasyon, crime of passion... nagva-validate pa kami kung asawa nga niya (Amelene) 'yon o ka-live in partner kasi doon umiikot ang kuwento," ani Gopez.

Tinitingnan din ng Bureau of Fire Protection (BFP) ang posibilidad na dati nang magkakilala ang konduktora at lalaki.

Blangko rin si Orlando Sembrana, ama ni Amelene, sa posibleng dahilan kung bakit sinilaban ang kaniyang anak.

Wala raw siayng alam na banta sa buhay ni Amelene.

"Hindi ko alam kung may komunikasyon sila, hindi ko alam ganyan ang mangyari sa kanya... wala naman sinasabi sa amin na kaalitan," ani Orlando.

Nakikipagtulungan naman ang Fairview Bus sa pamilya Sembrana at sinagot na rin ang gastos sa pag-cremate at libing sa konduktora, na 3 taong nagtrabaho sa kompanya.

Tiniyak din ng bus company na magpapaabot ito ng tulong sa mga nasugatan sa insidente.

Umaasa naman ang pamilya ni Amelene at pamunuan ng Fairview Bus na may makukuhang kahit anong ID mula sa lalaki.

Hindi makilala ang lalaki dahil sinunog din nito ang sarili matapos silaban si Amelene.

Pinasusuri na rin ang kemikal na isinaboy sa biktima.

"'Yong bus kasi namin may CCTV, 'yon hopefully ma-retrieve pa rin 'yong black box noon, para mamukhaan natin sino man 'yong lalaki," ani Gopez.

Muli namang nagpaalala ang BFP sa publiko na maging alerto sa posibleng fire exits at lagayan ng fire extinguisher kahit sa mga pampublikong sasakyan o kahit anong lugar na pinupuntahan.

"Ilagay po 'yong fire extinguisher kung saan madali makita... always plan your exit, sa bus may makikita ka break glass in case of emergency," ani Fire Senior Insp. Karl Rojales ng BFP-Quezon City.

Sa isang pahayag, sinabi ni Muntinlupa Rep. Ruffy Biazon na dapat rebisahin ang polisiya sa paglalagay ng plastic barriers sa mga pampublikong sasakyan na umano'y posibleng makaharang sa paglabas ng mga pasahero sa oras ng emergency.

Nais din ng mambabatas ang paggamit ng fireproof materials sa mga pampublikong transportasyon.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News