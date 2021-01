Bagong COVID-19 variant, malaki ang tsansang nasa Pinas na, ayon sa researcher

Dumayo ang ilang deboto sa Quiapo Church noong Enero 1, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA – Malaki ang posibilidad na nakapasok na sa bansa ang bagong variant ng COVID-19 na unang na-detect sa United Kingdom (UK), sabi ng isang researcher mula sa OCTA Research Group.

Ayon kay Guido David sa panayam sa TeleRadyo, hindi lang ito ma-detect pa sa ngayon dahil wala pang ginawang genome sequencing sa bansa nitong nakaraang buwan.

Posible aniyang ang UK variant ng coronavirus ang dahilan ng pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region nitong Disyembre.

Pero nilinaw ni David na hindi pa ito tiyak hangga't hindi lumalabas ang resulta ng genome sequencing.

Ang bagong variant ng COVID-19 ay mas madaling kumalat, ayon sa mga pag-aaral ng mga eksperto. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming bansa ang nagpatupad ng travel ban sa mga pasahero na galing sa UK.

Sabi naman ng Department of Health (DOH), posibleng ngayong linggo na malaman kung meron na nga sa Pilipinas ng bagong variant.

"Hopefully by Wednesday or Thursday this week we can get the results already of these passengers (arriving from abroad) that were swabbed," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Kasama aniya sa mga sample na sinuri ay mula sa mga pasyente noong Nobyembre at Disymebre.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC