15 days ang bakasyon pero 14 days quarantine kaya ilang OFWs di na umuwi

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Nakauwi na sana ngayon sa Pilipinas mula Amerika si Jake Banzon, kanyang asawa at 2 anak, pero nagdesisyon silang ikansela ang flight last minute.

Noong Linggo kasi, opisyal nang naging ika-21 bansa ang US sa mga pinatawan ng "entry restriction" sa Pilipinas dahil pa rin sa mga kaso ng bagong COVID-19 variant.

Bawal pumasok ng Pilipinas ang mga dayuhang manggagaling sa mga bansang ito, maliban na lang kung Filipino citizen na sasailalim naman sa 14-day quarantine.

Si Banzon, hindi na mare-refund ang ginastos sa ticket pero inisip na lang ang matinding hassle kung ipipilit na umuwi.

"Yung $2,000 eh kung pinadala ho namin sa kamag-anak namin diyan sa Pilipinas... at least nakatulong pa... Ang bakasyon mo is 15 days, ika-quarantine ka ng 14 days. Eh ba't ka pa uuwi?" ani Banzon.

Ayon naman sa Bureau of Immigration, tanging mga may Philippine passport lang ang papapasukin sa bansa, kaya bawal din kung American citizen, maliban na lang kung may dual citizenship.

Ang mga galing namang ibang bansa at nag-layover lang sa 21 bansang may "entry restriction," hindi na ngayon kailangang mag 14-day quarantine.

Tatagal ang bagong travel restriction hanggang Enero 15.

–Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News