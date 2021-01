13 nasagip matapos masiraan ng bangka sa Honda Bay sa Palawan

Nasagip ng mga awtoridad noong Enero 3, 2021 ang 13 indibiduwal na sakay ng bangkang nasiraan sa gitna ng Honda Bay sa Palawan. Retrato mula sa Philippine National Police

Nasagip ng mga awtoridad gabi nitong Linggo ang 13 taong sakay ng bangkang nasiraan sa gitna ng Honda Bay malapit sa Puerto Princesa City, Palawan.

Matapos humingi ng saklolo ang mga nasiraan sa tulong ng Messenger app, bumuo ng search and rescue team ang mga awtoridad at pinuntahan sila sa dagat sa kasagsagan ng ulan at malakas na hangin.

Inabot ng halos isang oras bago nakita ang bangka at ang mga sakay nito.

Agad inilipat ang mga nasagip sa isang bangka ng Philippine National Police (PNP) Maritime Group.

"Naging challenge lang sa pag-rescue 'yong malakas talagang ulan at saka hangin... Buti na lang may nakontak sa sakay ng bangka itong kasama naming coast guard," ani Police Lt. Anna Abenojar.

Sa imbestigasyon ng mga awtoridad, umaga pa lang ay nag-island hopping ang mga magkakaibigang sakay ng bangka at huling pumunta sa Isla Puting Buhangin.

Inabutan umano sila ng masamang panahon kaya nagpasya silang pahupain muna ito.

Pero hindi raw nila inasahang papalya ang makina ng kanilang bangka kaya sila nagpalutang-lutang sa laot.

Samantala, natakpan naman ang kalsada sa bahagi ng Sitio Itabiak sa San Vicente, Palawan dulot ng pagbaha at landslide.

Agad nagsagawa ng clearing operation ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office (PDRRMO) para madaanan ito muli.

"Pinalinis natin kasi mahirap kung 'yong koneksyon ng mga taong nakatira sa loob ay hindi makadaloy," ani Jerry Alili, head ng Palawan PDRRMO.

Ayon sa PAGASA, naging malakas ang buhos ng ulan sa lalawigan nitong weekend dahil sa La Niña phenomenon.

Wala namang naitalang nasaktan mula sa mga nangyaring insidente.

-- Ulat ni Rex Ruta

