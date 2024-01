Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Inararo ng isang truck ang dalawang sasakyan matapos umano itong mawalan ng preno sa intersection ng Quezon Avenue at Examiner Street sa Bgy. West Triangle sa Quezon City.



Base sa CCTV ng barangay, makikita ang pagbangga ng truck na minamaneho ni Romualdo Regala alas-onse ng umaga nitong Miyerkoles.



Naka-red ang traffic light sa lugar kaya nakahinto ang mga sasakyan sa unahan nang biglang bumangga ang trak sa pulang SUV at isa pang kotse sa unahan.



Depensa ni Regala, mabagal lang naman ang takbo nila nang mangyari ang banggaan pero nawalan aniya ng preno ang kanyang truck.



“Nung parating na po ako ng stop light, mabagal lang po yung takbo, nag-preno po ako. Maya-maya nawala po yung preno ko lumusot. Binitawan ko tas preno ulit, hindi na po talaga kumagat,” sabi ni Regala.



Dinala sa QCPD Traffic Sector 1 ang truck ni Regala at ang dalawa pang nadamay na sasakyan.



Sabi ni Regala, nakipag-areglo naman na sila ng mga driver ng nabanggang sasakyan at nangako aniya ang kanyang amo na sasagutin ang pagpapagawa sa mga nasirang sasakyan. Wala ring matinding nasaktan sa nangyaring banggaan.



“Nagka-areglo po, naggawa po ng report dyan sa pulis, sasagutin po ng kumpanya namin yung gastusin,” aniya.



Galing sa Baras, Rizal si Regala at patungo sana sa Valenzuela City para magsakay ng container van.



Dagdag pa ni Regala, araw-araw niyang tsine-tsek ang kanyang trak bago bumiyahe.