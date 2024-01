Bus sumadsad sa embankment sa SLEX Sta Rosa northbound

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Sumadsad ang isang bus sa embankment sa SLEX northbound lagpas ng Sta. Rosa exit nitong Miyerkoles ng umaga, dahilan upang maranasan ang matinding trapik sa lugar. .



Umabot ng lagpas 1.8 kilometer ang queue sa northbound matapos ang insidente.



Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpuz, na-tow na ang bus bago mag alas-siyete ng umaga. Wala namang naiulat na nasaktan umano sa aksidente, ani Corpuz.

As of 7:18 a.m., balik-normal na ang trapiko sa northbound lane lagpas ng Sta. Rosa exit.

Ilang pasahero naman ang nagreklamo sa traffic buildup nitong umaga, ilang araw matapos ang Bagong Taon.