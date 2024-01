4 suspek sa pagpatay umano sa isang lalaki sa Las Piñas, pansamantalang pinalaya

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Pansamantalang pinalaya ng piskalya nitong Martes ang 4 na kawani ng barangay Manuyo Uno sa Las Piñas na suspek sa pagpatay umano sa isang lalaki noong Disyembre 27.

Kinumpirma ni PCol. Jaime Santos, hepe ng Las Piñas police, na nakalabas na ng kulungan ang mga suspek.



Sinabi naman ni Police Master Sergeant Marsito Torreon, ang imbestigador sa kaso, na nakulangan ang city prosecutor sa isinumite nilang ebidensya.



“Nakakalungkot man pero ‘yun ang desisyon ng ating piskalya. Medyo nakulangan sila sa mga ebidensya na isinubmit namin kasi nagahol na rin kami sa oras… sa CCTV footage hindi namin na-submit agad sa kanila on time,” sabi ni Torreon sa panayam sa ABS-CBN News.



Ayon pa kay Torreon, hindi naman ibig sabihin na lusot na ang mga suspek sa kaso at nakakasa na ang preliminary investigation sa susunod na linggo.



“Released for further investigation. Magkakaroon kami ng hearing on Jan. 8… ang nakalagay doon. Magsu-submit kami ng karagdagang ebidensya para palakasin pa ang mga kaso sa mga [suspek],” sabi niya.



Dagdag ni Torreon, kilala na ng Las Piñas police ang iba pang mga sangkot sa krimen. Bukod daw kasi sa 4 na suspek, hindi lalagpas sa 6 ang tinitingnan nilang kasama ng mga ito.



Dismayado naman ang kaanak ng biktima sa naging desisyon ng piskalya.



“Nabigla ako. Masyadong malakas ang ebidensya namin pero parang binabasura… Nagulat ako nakalaya, nasa labas na daw (ang mga suspek),” sabi ng kaanak, na ayaw magpakilala sa publiko para sa kanyang seguridad.



Nangangamba naman ito na balikan sila ng mga suspek.



“Isa yung pangamba namin na baka kami ay balikan. Yun ang kinakatakot namin," aniya.



Batay sa paunang imbestigasyon, binigti ang biktima at nakitaang may sugat sa mukha nang maiahon sa creek noong Dec. 27, 2023.



Una na itong dinala sa sa barangay hall ng Manuyo Uno noong December 26 dahil sa reklamo ng pagnanakaw.



Sinubukang kunin ng ABS-CBN News ang panig ng barangay chairman pero hindi ito lumabas ng bahay ng aming puntahan sa kanilang bahay.



Tikom naman ang bibig ng mga barangay tanod na katrabaho ng mga suspek.

