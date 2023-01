PhilHealth tatalakayin ang utos na suspensiyon sa dagdag-kontribusyon

Watch more News on iWantTFC

Tatalakayin ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendehin ang dagdag-kontribusyon sa state health insurer ngayong taon.

Nakatakda sanang iakyat sa 4.5 porsiyento ang PhilHealth contribution mula 4 porsiyento.

Pero sinabihan ni Marcos ang PhilHealth na ipagpaliban muna ang dagdag-kontribusyon bunsod ng kasalukuyang "socioeconomic challenges" dulot ng COVID-19, base sa isang memorandum.

Sa isang joint statetment, sinabi ng PhilHealth at Department of Health na nauunawaan nila ang kagustuhan ni Marcos na mabawasan ang pasanin ng mga Pilipino sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

Nakatakdang talakayin ng PhilHealth board ang utos sa isang pulong sa Miyerkoles.

Maglalabas din umano ng anunsiyo ang PhilHealth sa mga susunod na araw para mabigyan ng sapat na impormasyon ang PhilHealth members at mga employer.

Ang pagpigil sa pagtaas ng kontribusyon ay nagawa na rin noong 2020 at 2021 alinsunod sa utos ni noo'y Pangulong Rodrigo Duterte dahil na rin sa epekto ng COVID-19 pandemic.

Ikinatuwa naman ng publiko ang hakbang.

"Mas mabuti na na-delay or stop muna siya kasi 'yon nga lang 'yong contribution ngayon na P400, para sa akin, is malaki na po. Tapos monthly pa," sabi ni Mary Grace Cruz, na naghuhulog sa PhilHealth.

"Okay rin naman na tumaas ['yong kontribusyon]. Para sa akin din 'yon 'di ba? Pero kasi po mas uunahin ko 'yong needs ng family ko at needs ko araw-araw," dagdag niya.

Sang-ayon din sa suspensiyon ang konduktor na si John Rey Gayoso, na kumikita ng halos P20,000 kada buwan.

"Taas na po lahat eh. 'Yong [Social Security System] nga, ang laki na ng binabawas sa 'min," ani Gayoso.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News