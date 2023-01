ICYMI: Rizal Day ginunita ng PH Embassy at FilCom sa Paris

PARIS - Ginunita ng Philippine Embassy sa Paris, Knights of Rizal sa France at Lady Of Rizal International, Kababaihang Rizalista at Las as ni Rizal ang ika-126 na annibersaryo ng martyrdom ng pambansang bayaning si Gat Jose Rizal noong December 30, 2022.

Matapos ang pag-aalay ng bulaklak sa bust ni Rizal habang inaawit ang Lupang Hinarang nagbigay ng mensahe ang embahada.

Nagkaroon din ng salo-salo ang lahat na dumalo. Bukod sa embahada sinadya rin ng Knights of Rizal at Kababaihang Rizalista ang bagong rebulto ni Gat Jose Rizal na itinayo noong June 16, 2022 sa mismong Plaza ni Rizal sa 37 rue Faubourg Marcadet 9 district sa Paris.

