Sanggol natagpuang patay sa irrigation canal sa Nueva Vizcaya

Patay nang natagpuan ang isang sanggol sa irrigation canal sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya noong Linggo ng umaga.

Ayon kay Police Capt. Roger Visitacion, Deputy Chief of Police ng PNP Solano, mga magsasaka na mag-aayos sana ng kanilang patubig sa palayan ang nakakita sa sanggol.

Lalaki ang sanggol na natagpuan. Mayroon ding indikasyon o palatandaan na ito ay bagong panganak lang.

“10:30 ng umaga na-discover, ang assessment ng MHO (Municipal Health Office) is madaling araw naipanganak… Meron pa ‘yong umbilical cord. Siguro lifeless nang lumabas at hindi na itinakbo ng magulang sa ospital or what kasi baka walang pampalibing, dun na lang pinaanod,” sabi ni Visitacion.

Inaalam na ng pulisya kung sino ang magulang ng sanggol o nagtapon dito sa irigasyon.

Hindi rin isinasantabi ng pulisya ang anggulong “unwanted pregnancy” sa nangyari sa sanggol.

“We are coordinating with the barangay health office sa adjacent barangay kung ano ‘yong record nila ng mga nagpapacheck up ng possible na nanganak na o kabuwanan para ma-check kung either isa sa kanila ang may kagagawan,” dagdag pa ni Visitacion.

Agad naman inilibing ang sanggol sa pampublikong sementeryo ng Solano.

- ulat ni Harris Julio