Pilipinas 'high risk' na ulit sa COVID-19: DOH

Itinuturing na ulit na "high risk" sa COVID-19 ang Pilipinas, sabi ngayong Lunes ng Department of Health (DOH) sa harap ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso.

Base sa datos ng DOH, lahat ng rehiyon sa bansa ay nagpapakita ng senyales ng pagtaas ng mga kaso pero pinakamabilis dito ang sa National Capital Region (NCR).

Mula Disyembre 20 hanggang 26, nasa 307 lang ang average na bilang ng daily COVID-19 cases sa Pilipinas pero pumalo ito sa 2,057 noong Disyembre 27 hanggang Enero 2, ayon sa DOH.

Ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, hindi pa lubusang matukoy kung omicron variant ang tumama sa mga bagong nagkakasakit.

Pero ina-assume na umano ng DOH na nasa mga komunidad na ang mas nakahahawang variant.

"Based on observations ngayon, ang assumption natin, nasa community na because we have seen the sudden increase in cases. But for us to declare if there is local transmission, kailangan pa rin ng confirmatory test from the [Philippine Genome Center]," ani Vergeire.

Nakikita naman ni treatment czar Leopoldo Vega na magiging dominant variant na rin sa Pilipinas ang omicron sa loob ng isang buwan.

Nasa 14 kaso ng omicron pa lang ang nade-detect sa Pilipinas.

Para naman kay Dr. Guido David ng OCTA Research Group, malaki ang posibilidad na tumaas pa ang bilang ng kaso sa mga susunod na araw, lalo sa NCR.

Ayon naman kay Jomar Rabajante ng University of the Philippines Pandemic Response Team, posibleng mabilis lang din maabot ng bansa ang peak ng mga kaso.

"Ang pinaka-early nito ay January 15. 'Yong pinaka-late naman ay 3rd week ng February. Nandiyan 'yong posibleng peak na mangyari," ani Rabajante.

"And 'yong size noong peak natin, kung gaano kalaki 'yong reported cases, posibleng mag-range from 20,000 to 40,000 cases," dagdag niya.

Ngayong Lunes, nakapagtala ang DOH ng 4,084 bagong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 2,855,819 kumpirmadong kaso, kung saan 24,992 ang active cases.

Ayon din sa datos ng DOH, 20.7 porsiyento ang positivity rate sa bansa, malayo sa 5 porsiyentong benchmark ng World Health Organization para masabing kontrolado ang COVID-19 situation sa isang lugar.

Dahil sa pagsipa ng mga kaso, inilagay simula ngayong Lunes ang NCR sa mahigpit na Alert Level 3, na tatagal hanggang Enero 15.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News