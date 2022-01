Mga gustong magpabakuna laban sa COVID-19 sa NCR dumarami

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Dagsa ulit ang mga nagpapabakuna sa ilang COVID-19 vaccination sites sa Metro Manila sa pagpapatuloy ng bakunahan matapos ang holiday season at sa gitna ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon.

Sa Ramon Magsaysay High School, karamihan sa mga dumating ay nagpapa-booster o dagdag na dose. Anila, gusto nilang madagdagan ang proteksiyon laban sa lubhang nakahahawang omicron variant ng COVID-19.

"Marami talaga ngayon ang nagpapabakuna. Mostly come for their booster," ani Maria Carmen Macalalad, head nurse sa COVID-19 vaccination site.

Sa Marikina City, fully booked na ang binuksang 4,500 slots kada araw para sa booster shot o dagdag na dose hanggang January 14 sa dami ng nag-book online, ayon kay Mark Castro ng Marikina COVID Vaccination.

Plano ng lungsod na magdagdag ng vaccination sites para makapagbukas ng mas maraming slots.

"Dumarami ang nagnanais magpabakuna at aktuwal na nagpapabakuna dahil sa banta ng omicron at dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID. Marami rin tayong nakikita na dati hindi nagpapabakuna, seniors at pedia, dahil natatakot din sila na magkasakit at maospital," ani Marikina Mayor Marcelino Teodoro.

"Simula bukas ay magdadagdag tayo ng tatlo pang vaccination sites… May target output na 10,000 (individuals kada araw)," dagdag niya.

Panawagan ng gobyerno at ng vaccine expert panel sa publiko, magpabakuna na laban sa COVID-19. Base kasi sa datos ng Department of Health, karamihan ng mga nasa ICU dahil sa malalang sintomas ng COVID-19 ay wala pang bakuna.

Ayon kay Vaccine Expert Panel Chairperson Dr. Nina Gloriani, kahit may mga bakunadong nahahawahan ng COVID-19, maliit ang posibilidad na magkaroon sila ng malalang sintomas.

"Kapag magpabakuna kayo ng at least isa man lang (na dose), mayroon kayong proteksiyon na hanggang 52% against hospitalization. Hindi natin sinasabi na against infection, kasi napakabilis ng transmission sa ating omicron, so napakalaki ng probability na makakakuha kayo kapag nakasalamuha ninyo ang may dala-dala ng virus na ito," ani Gloriani.

"Pero 'yung pangalawang bakuna, magtataas pa ng protection to about 72% against hospitalization at ang maganda ring balita ay ang booster, third dose ay nakakapagbigay ng up to 90% na protection against the Omicron variant. So importante po na makapagpabakuna lahat," paliwanag niya.

Sa ngayon, hindi pa pinag-uusapan ng all-experts group ng bansa ang pagbibigay ng ikaapat na COVID vaccine dose, ayon kay Gloriani. Ito ay sa kabila ng isang pag-aaral na nagpapakitang mababa ang proteksiyon mula sa booster shot ng Pfizer, kung Sinovac ang unang dalawang dose.

Paliwanag niya, madalas ang sinusukat sa mga pag-aaral ay antibody level mula sa bakuna. Pero mayroon aniyang ikalawang hanay ng depensa galing sa response ng t-cells.

"Totoong bumaba talaga ang neutralizing antibodies against the omicron, pero mayroon pa tayong second defense na tinatawag … na cell mediated. 'Yun po ang nagbibigay ng protection sa severe form, against hospitalization, critical case, and maybe even sa death," dagdag niya.

Kung si Gloriani lang ang tatanungin, bukas siya sa posibilidad na magbigay ng ikaapat na COVID-19 vaccine dose sa mga immunocompromised na indibidwal.

"But I agree with the immunocompromised… Sila po 'yung puwedeng mag-fourth dose. Sa ngayon 'yun ang malinaw sa mga datos sa abroad. Pero 'yung general population na tingin natin maganda ang immunity, ay hindi po muna natin irerekomenda 'yun," aniya.

"May saturation point kasi ang immune system. 'Pag nandoon ka pa sa level na medyo mataas, balewala ang ibinibigay mong boost. Wala naman tayong datos na nakakasama, pero sayang po 'yun. It's a wastage para sa atin na magbigay nang magbigay hindi naman kailangan," paliwanag niya.

Higit 1.8 milyong indibidwal na ang may booster o dagdag na dose ng COVID vaccine sa Pilipinas.

Nasa 49.8 million naman ang fully vaccinated sa bansa, habang 57.1 million ang may unang dose.

Bigo ang Pilipinas na maabot ang target na makumpleto ang COVID-19 vaccine ng 54 milyong Pilipino o halos kalahati ng populasyon sa katapusan ng 2021.

Paliwanag ni Presidential Adviser for COVID-19 Response Sec. Vince Dizon, naapektuhan kasi ang bakunahan sa maraming lugar dahil sa pananalasa ng Bagyong Odette noong Disyembre.