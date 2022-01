Maynila nagtala ng 253 bagong kaso ng COVID-19

MAYNILA — Mahigit 200 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ngayong Lunes sa lungsod ng Maynila.

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, 253 ang bagong kaso ng COVID-19 sa lungsod, isa ang nasawi, habang 31 ang bagong gumaling.

Sa kabuuan, mayroong 766 na aktibong kaso ng sakit sa lungsod at 368 dito ay mula sa Tondo District 1, 77 sa Sampaloc, 73 sa Tondo District 2, 44 sa Sta. Cruz, 40 sa Sta.Mesa, 31 sa Malate, 26 sa Paco, 26 sa San Andres, Tig 16 sa Pandacan at San Nicolas, 14 sa Sta.Ana, 13 sa Ermita, 11 sa Port Area, 7 sa Binondo, 2 sa Intramuros at tig-isa sa Quiapo at San Miguel.

Ibinalita ni Moreno na umaabot na sa 41% ang occupancy rate sa anim na pampublikong ospital sa lungsod, habang 93% naman sa Manila COVID-19 hospital.

Dahil dito, muling hinimok ni Moreno ang mga taga-Maynila na magpabakuna.

“Malaki ang tsansa na kapag hindi ka bakunado ikaw ang may impeksyon at maiimpeksyon,” aniya.

“Lumaki ang ating booster shot ngayon dahil maraming nagpa-booster. Hinihikayat ko po kayo na magpa-booster, hangga’t may bakuna tayo, marami tayong bakuna na available on hand,” dagdag ng alkalde.

Tiniyak din ni Moreno na sapat na suplay ng gamot ang lokal na pamahalaan.

“Mayroon po tayong bagong dating na 20,000 tablets ng Molnupiravir na gamot at ito ay puwede ninyong makuha ng libre sa ating lungsod, sa ating Manila Health Department," aniya.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

