Nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa bilang ng COVID-19 cases sa Laguna, kaya naghahanda na ang mga ospital sa posibleng pagdami ng mga pasyente, sabi ngayong Lunes ng isang opisyal.

Ayon kay Laguna provincial health officer Dr. Rene Bagamasbad, bagaman may pataas na trend sa mga kaso ng COVID-19 sa probinsiya, kaya pa itong i-manage.

Noong Pasko, nasa 25 lang ang active cases pero ngayo'y nasa 115 na.

Sa naturang bilang, 10 lang ang nasa ospital habang ang iba'y naka-home quarantine.

Naghahanda na umano ang mga ospital sa muling pagdagsa ng mga pasyente, partikular iyong mga galing Metro Manila.

"Binabantayan din namin 'yong influx ng pasyente na mangggaling sa Manila, [National Capital Region]," sabi ni Bagamasbad.

Naka-standby na muli ang mga ospital at ambulasniya, at nagdagdag na ulit ng mga supply at tauhan sa mga pasilidad.

Ngayong Lunes, inanunsiyo ng Department of Health na "high risk" na ulit sa COVID-19 ang Pilipinas kasunod ng pagsipa ng mga kaso, na pinaniniwalaang dahil sa pagluluwag ng restrictions noong holiday at sa omicron variant.

