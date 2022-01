Kuryente naibalik na sa higit 2M bahay na nasalanta ng bagyo: NEA

Ang munisipalidad ng Dapa sa Siargao Island ilang araw matapos tamaan ng Bagyong Odette. Val Cuenca, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Naibalik na ang suplay ng kurtente sa halos 2.5 milyong bahay na sinalanta ng Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao, ayon sa National Electrification Administration (NEA).

Ayon kay Mark Ian Francisco ng NEA, nasa 2,451,656 na mga bahay na ang may suplay ng kuryente sa mga apektadong rehiyon, habang naghihintay pa ang 1,287,704.

Nasa 712 na munisipalidad ang may suplay na ng kuryente habang 91 pa ang naghihintay ng power supply.

Sa kabuuan, 75.98% na ng mga munisipalidad ang naisaayos na ang suplay ng kuryente habang 65.64% pa lang sa mga kabahayan.

Paliwanag ni Francisco, inaayos pa ang ilang mga distribution utility.

Mahigt P2.2 bilyon umano ang halaga ng idinulot na pinsala ng bagyo sa mga naapektohang power plant.

Ayon kay Department of Energy oil management bureau director Rino David, nahahatiran na rin ng suplay ng petrolyo ang lahat ng lugar na sinalanta ng bagyo.

“We already have 100% operational in terms of the import terminals, depots, and LPG refilling plants for six regions. So lahat ng ito ay operational na po at ongoing na ang services,” aniya.

Karamihan din umano sa mga gasoline station sa mga sinalantang rehiyon ay nagbukas na.

Tiniyak ng DOE na sapat ang suplay ng produktong petrolyo upang tumagal ng isang linggo pataas. Nangako na rin ng tuloy tuloy na pagdating ng suplay ang ilang petroleum companies.

“First, what we can see is an improvement of the areas where we have provided energy products specifically petroleum products in the areas considering that there were improvements in the logistics. The RoRo facilities are now more operational. More RoRo facilities are providing the services,” ani Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella.

Nakikipag-unayan na umano ang DOE sa Office of Civil Defense upang agad na madala ang aabot sa 20 generator set sa mga lugar na magtatagal pa ang pagbabalik ng suplay ng kuryente.

Namahagi rin ang DOE ng generator sets sa Department of Health upang magamit sa mga ospital at iba pang pasilidad ng kagawaran.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

