Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagkasundo ang Metro Manila mayors na limitahan muna ang galaw ng mga hindi pa bakunado kontra COVID-19 sa pagpapatupad muli ng Alert Level 3 sa capital region simula ngayong Lunes.

Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos na dapat manatili muna sa bahay ang mga unvaccinated, kabilang ang mga menor de edad.

Papayagan naman umano silang lumabas ng mga bahay para sa essential trips tulad ng pagbili ng mga pagkain.

Maghihigpit na rin aniya ng mga panuntunan sa mga establisimyento.

Dapat ipakita ang vaccination card at isa pang ID bago papasukin ang isang tao sa mga restaurant, mall at iba pang establisimyento.

Obligado namang magpa-RT-PCR test ang mga manggagawang hindi bakunado kada 2 linggo at sarili nilang gastos ito.

Maghihigpit ang mga local government unit sa mga karinderya, na kailangan na ring manghingi ng vaccination card sa mga kostumer.

Ang mga lalabag sa mga patakaran ay pagmumultahin ng hanggang P50,000 at mahaharap sa 1 buwang pagkakakulong.

Hanggang ika-15 ng Enero ang pagpapatupad ng Alert Level 3 sa Metro Manila bunsod ng pag-akyat ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 nitong mga nagdaang araw.

Ayon naman sa Commission on Human Rights (CHR), may mga wastong katuwiran sa paglimita ng galaw ng mga tao, lalo sa panahon ng national emergencies tulad ng pandemya.

Pero binigyang diin din ng CHR na dapat payagan pa rin ang mga hindi bakunado na maka-access ng essential services sa kabila ng restrictions.

Hinikayat din ng komisyon ang mga hindi pa bakunado na magpaturok na laban sa COVID-19.

"We continue to encourage and emphasize the importance of getting vaccinated against Covid-19 as a step to restore full enjoyment of our rights, most especially the protection of our right to health," sabi ng CHR sa isang pahayag.

Para naman kay Gabriela Party-list Rep. Arlene Brosas, hindi sapat ang paglimita sa galaw ng mga hindi bakunado para makontrol ang pagkalat ng COVID-19, lalo't may mga vaccinated na nahahawahan pa rin ng sakit.

Dapat aniyang pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang libreng COVID-19 testing at pagpapalakas sa contact tracing at public health system.

— Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News

Watch more on iWantTFC