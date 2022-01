Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Dala ng pinangangambahang local transmission ng mas nakakahawang omicron variant at ang mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19, balik-Alert Level 3 ang Metro Manila ngayong Lunes.

Magtatagal ang alert level na ito hanggang Enero 15.

Bawal muli ang face-to-face classes para sa basic education, contact sports, mga peryahan kabilang na ang playgrounds, playrooms, at kiddie rides, at mga establisimyento na may live voice at wind instruments, gaya ng karaoke bars, concert halls, teatro at mga bars.

Hindi rin puwede ang operasyon ng mga casino, karera ng kabayo, mga betting shops at sabungan, maliban na lamang sa mga nauna nang pinayagan ng Office of the President.

Bawal na ring tumanggap ng mga bisita o magkaroon ng salu-salo ang mga hindi magkakasama sa bahay.

"We've been through this before. Ang kaibahan lang is we came from a high alert level, then we went down to alert level 3 and then to 2 ... we again have to relearn. 'Wag po tayong pumayag na may pumasok sa residences na hindi taga-doon," ani Cabinet Secretary Karlo Nograles.

Sa Alert Level 3, pinapayagan pa rin ang interzonal at intrazonal travel bagama't bawal na muling lumabas ng bahay ang mga

edad 17 at pababa kabilang na ang mga na itinuturing na nasa vulnerable population, gaya ng mga may comorbidities at senior citizens maliban na lang para magtrabaho o para makakuha ng essential goods at services.

Gayunpaman, nakatakda umanong bisitahin muli ng Inter-Agency Task Force ang mga protocols na ito kapag nagpulong sila ngayong Martes. Sa pagkakataong ito, isasaalang-alang ng task force ang bilang ng mga nabakunahan na laban sa COVID-19.

"When these rules were crafted and announced, that was a time na mababa pa ang vaccination natin... During that time, hindi pa natin nababakunahan 'yung below 18. But right now things are different, right now we are giving vaccination to 12 to 18, then marami na sa senior citizens natin ang bakunado na... And mataas ang vax rate ng NCR... Let's wait for the announcement of IATF," ani Nograles

Samantala, papayagan naman ang maximum na 30 percent indoor venue capacity para sa mga fully vaccinated at 50 percent outdoor venue capacity ang operasyon ng mga sumusunod na establisimyento sa mga lugar na nasa Alert Level 3:

Mga venue para sa tinatawag na MICE o meetings, incentives, conferences at exhibitions

Socials events

Tourist attractions

Amusement parks

Recreational venues

Religious gatherings

Licensure exams

Dine in services

Personal care services

Fitness studios at non-contact sports

Film, music at TV production

Naniniwala naman ang Department of Trade and Industry na hindi gaanong magiging malaki ang epekto ng muling pagbabalik ng Metro Manila sa Alert Level 3 ngayong pinapayagan pa rin namang mag-operate ang marami sa mga negosyo.

Sa ilalim din umano ng mga patakaran ng IATF pinapayagan ang dagdag na operating capacity sa mga lugar na mataas na ang vaccination rate gaya ng NCR, pati na sa mga establisimyyento na mayroon nang safety seal.

"Since this is NCR at over 70 percent ay bakunado na dito sa NCR, may additional 20 percent points sa mga operating capacity. So, ang total sa indoor can be 50 percent. Kung may safety seal, 60 percent, may additional 10. So, sa 60 percent, I think magandang allowance na ito sa operating capacity," sabi ni Trade Sec. Ramon Lopez.

Gayunpaman, inaasahang nasa 100,000 hanggang 200,000 manggagawa pa rin ang maapektuhan ng muling pagbabalik ng Metro Manila sa Alert Level 3 habang nasa P200 milyon naman ang inaasahang lugi sa mga negosyo.

—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News