Replika ng imahen ng Poong Nazareno bumibisita sa ilang parokya

Dinala sa isang mall sa Makati nitong Enero 3, 2021 ang replika ng imahen ng Poong Nazareno. ABS-CBN News

MAYNILA — Iniikot ngayon ang replika ng imahen ng Poong Nazareno sa ilang parokya sa Metro Manila.

Isa itong alternatibo sa nakagawiang tradisyunal na Traslacion mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo tuwing Enero 9.

Ayon sa isang hijo ng Nazareno na si John Leo Vicencio, ito ang tugon ng Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church sa mga deboto na nais pa ring masilayan ang imahen ngayong may pandemya.

"Imbes po na mga tao 'yong pupunta sa basilica, sa simbahan ng Quiapo, minabuti po ng kaparian ng Quiapo na 'yong Nazareno po 'yong pumunta sa kanilang mga lugar-lugar," ani Vicencio.

Unang dinala ang imahe sa San Lazaro Hospital bago hinatid sa Manila Cathedral noong gabi ng Sabado.

Nitong Linggo, dinala ang replika sa Greenbelt 4 chapel sa Makati.

Ayon naman sa rector ng Quiapo Church na si Rev. Msgr. Hernando Coronel, 15 misa ang ipagdiriwang sa Quiapo Church sa Enero 9 para gunitain ang Traslacion.

May mga misa rin sa ibang simbahan dahil hindi na muna gagawin ang tradisyunal na prusisyon. Kasama umano rito ang Sta. Cruz Church at San Sebastian Church.