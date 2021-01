2 hinihinalang carnappers, patay sa umano'y engkuwentro sa pulis sa QC

Patay ang dalawang lalaki na nakipagbarilan umano sa mga pulis sa Novaliches, Quezon City madaling araw ng Linggo. Jekki Pascual, ABS-CBN News

Dead on the spot ang dalawang lalaki na nakipagbarilan umano sa mga pulis sa Novaliches, Quezon City madaling araw ng Linggo.

Ang dalawang napatay ay hinihinalang nagnakaw ng motorsiklo.

Ayon kay alyas 'Nard', bumili lang siya sa isang tindahan sa Barangay San Bartolome gabi ng Sabado. Pagsakay niya aniya sa motorsiklo niya, may dalawang lalaki na tinutukan siya ng baril at pinababa siya ng motor niya.

Kinuha ng mga lalaki ang motor niya.

Agad siyang humingi ng tulong sa kaanak at nagsumbong sila sa pulis.

Ayon kay PLt. Mann Erik Felipe, PCP 2 Commander ng Novaliches Police Station, nagsagawa sila ng dragnet operation. Nang makita ng mga pulis ang motorsiklo na kapareho ng ninakaw na motor, sinita nila umano ang driver pero hindi ito huminto.

Nagkahabulan ang mga pulis at ang hinihinalang suspek. Pagdating sa isang bakanteng lote sa Austria Street, nagpaputok umano ng baril ang dalawang lalaki na nauwi sa engkuwentro sa mga pulis.

Napatay ang dalawang lalaki na wala pang pagkakakilanlan.

Positibong tinuro ni Nard na kaniya nga 'yung motorsiklo na sinakyan ng mga suspek.

May nakuha umano ang mga tauhan ng SOCO na dalawang baril at may sachet pa umano ng hinihinalang shabu.

Watch more in iWantTFC