Pasahero dagsa sa PITX pagkatapos ng Bagong Taon

Muling dinagsa ng libo-libong pasahero na galing sa mga probinsiya at pabalik ng Maynila ang Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX).

Sabi ni PITX Corporate Communications Officer Kolyn Calbasa, tinatayang aabot sa 160,000 hanggang 170,000 ang dadagsang pasahero sa terminal hanggang gabi ng Martes, Enero 2.

Hanggang Miyerkoles tututukan ng PITX ang dami ng mga darating na pasahero sa terminal.

Ayon kay Calbasa, nananatiling naka-high alert ang PITX at PNP para tiyakin ang seguridad ng lahat ng mga pasahero.

"Inaasahan natin around 160 to 170,000 ang dadagsa today. Securities, we still have deployment from PNP-Paranaque at the same time roving K-9 units, at the same time meron pa rin tayong metal walkthroughs and of course tsine-check pa rin natin yung bagahe ng pasahero lalo na sa arrivals," sabi ni Calbasa.

Isa sa mga maagang dumating sa PITX nitong Martes ang call center agent na si Jessa Lovendino.

Bagamat tubong Bicol, mas minabuti niyang salubungin ang bagong taon sa kanyang mga kaanak sa Naic, Cavite.

Sabi ni Lovendino, bitin kasi ang dalawang araw na bakasyon mula sa trabaho kung tutuloy pa siyang Bicol.

"Okay lang po medyo bitin, may hangover pa po sa holiday. Gusto pa po sana mag-extend kaso hindi na puwede kasi may trabaho na mamaya," kuwento ni Lovendino.

Balik trabaho na rin mula sa bakasyon ang liaison officer na si Matea Reños.

Galing din siyang Cavite na minabuting doon salubungin ang taong 2024 para naman makaiwas sa matinding usok sa Metro Manila mula sa mga paputok.

Samantala, si Marjun Apolinar, kasamang dumating sa PITX ang asawa mula sa kanilang bakasyon sa Naga City.

Kuwento niya, bukas pa sana talaga ang pasok niya sa trabaho pero napaaga ang pagbabalk sa Maynila dahil fully booked na ang biyahe ng mga bus pa-Maynila bukas.

Sa kabila naman ng pakiusap ng PITX sa mga pasahero na hangga’t maaari ay iwasan ang pagdadala ng malalaki at sobrang daming bagahe, mararami pa rin ang minabuting dalhin ang lahat ng kaya nilang iuwi sa probinsiya at pabalik.