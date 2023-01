Pulang sibuyas sa Paco Market, Maynila noong Disyembre 28, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Umaaray pa rin ngayong Lunes ang mga mamimili dahil sa presyo ng sibuyas sa mga palengke sa Metro Manila, na lagpas sa suggested retail price (SRP).

Sa Kamuning Market sa Quezon City, umaabot pa rin sa P620 ang kada kilo ng pulang sibuyas, lagpas sa P250 SRP na ipinataw ng Department of Agriculture (DA).

Ayon sa nagtitindang si Joy Anne Teves, hindi bumaba ang puhunan nila sa kanilang supplier pero nagbaba na lang sila ng presyo para makabenta.

"Kaunti ang kinuhan namin kasi mahal ang sibuyas. Sa bagsakan, kaunti lang ang nagtitinda," ani Teves.

Base sa monitoring ng DA, may ilang palengke nang nakapagbaba ng presyo sa hanggang P400 kada kilo.

Pero aminado ang DA na hamon pa rin ang pangungumbinsi sa ibang magsasaka na ibaba ang farm gate price, na nakikitang dahilan sa pagtaas ng presyo sa retail.

“Ngayon po wala pa ring nakakasunod sa ating SRP na P250 per kilo. Although mayroon pong mga bumaba ng konti ng P400, ‘yong mga dating P720. Mayroong ibang mga magsasaka na nakakontrata na ang kanilang pananim,” ani Agriculture Assistant Secretary Kristine Evangelista.

Para mapaigting ang pagpapatupad ng SRP sa mga palengke, sisimulan na ng DA ang pagbibigay ng letter of inquiry sa mga nagtitinda ng sibuyas sa presyong higit sa SRP.

Sa pamamagitan nito, tutukuyin ang supplier ng retailers para siyasatin kung magkano ang farm gate price.

Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan sa market inspectors para maidirekta sa mga palengke ang mga produkto mula sa mga magsasaka at maibenta ito sa mas mababang presyo.

Ilang mga mamimili ang bigo pa ring makahanap ng sibuyas na presyong P250 per kilo.

Ang mamimiling si Nismina De Leon, isang piraso lang na sibuyas ang nabili sa halagang P28.

"Parang bumaba po siya kasi last time, P35 isa. Mabigat, dati po kasi, P15, P20, mabibili mo na noon tatlo o dalawa,” kuwento ni De Leon.

Umatras naman sa pagbili ng sibuyas si Josie Ronario nang malamang hindi pa rin bumaba ang presyo nito.

"Sobrang mahal. Instead, onion powder na lang kami. Pagtitiyagaan na namin ‘yon," ani Ronario.

Pinag-aaralan naman ng DA ang iba pang paraan para madagdagan ang suplay ng sibuyas.

Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na tumatayo ring kalihim ng DA, na balak niyang ipasok sa mga palengke ang mga nakumpiskang smuggled na sibuyas.

Ayon kay Evangelista, dadaan din sa Bureau of Customs ang proseso at kailangan isailalim sa phytosanitary inspection ang mga produkto bago makarating sa mga consumer.

"Ang confiscated, in effect, is owned by the Bureau of Customs. Kung ito ay ibebenta sa mga Kadiwa, kailangang dumaan sa masusing food safety test para masigurong hindi makakasama sa kalusugan," paliwanag ni Evangelista.

Nanindigan naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) na hindi na kailangang magdagdag ng suplay, lalo na sa pamamagitan ng pagbebenta ng smuggled na produkto.

"We don't see na kailangan dahil umaani na ang magsasaka. Kung ibebenta ang ilegal sa Kadiwa, hindi tumutugma sa purpose ng Kadiwa," ani SINAG Chairman Rosendo So.

Umaasa ang DA na mararamdaman na ang pagpapatupad ng SRP sa mga palengke sa Metro Manila sa mga susunod na araw.