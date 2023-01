PHNOM PENH, CAMBODIA - Ipinagdiwang ng mga Pilipino sa Cambodia ang ika-126 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal noong December 30, 2022 sa Embahada. Ang tema ng selebrasyon ay “Rizal: Preserved Memories Treasured Today by the Nation” (Rizal: Alaalang Iningatan, Yaman Ngayon ng Bayan). Pinangunahan ito ng Philippine Embassy sa Cambodia at ng Sentro Rizal Phnom Penh at nilahukan naman ng Samahan ng mga Pilipino sa Cambodia o SAMAPI, Teachers’ Learning Action Guild in Cambodia o TLAGC, Philippine Chamber of Commerce and Business Associations in Cambodia o PhilCham, at ng Cordillerans in Cambodia o CiC.

Nagbigay ng kanyang opening remarks si Ms. Frances Louissa C. Cleofas, Chargé d’affaires, a.i. sa nasabing event, nag-alay rin ng mga bulaklak sa rebulto ni Rizal at binigkas din ang isa sa mga tula ng bayaning doktor na may pamagat na “To The Philippines.” Nagkaroon din ng munting salu-salo ang mga nakilahok.

(LEFT) SAMAPI President Zarggie Elloso habang binibigkas ang ilang bahagi ng tulang "To The Philippines" | (RIGHT) Mga kawani ng Embahada kasama ang Filcom groups tulad ng SAMAPI, TLAGC, PhilCham at CiC sa flag ceremony

Binigyang diin ni CDA Cleofas ang mahahalagang aral na naipamana ni Rizal sa mga Pilipino tulad na lamang ng masidhing pagmamahal sa bansang Pilipinas, preserbasyon ng wikang Pilipino, kahalagahan ng edukasyon at ang mahalagang bahagi ng mga kabataan sa nation-building.

Iba pang lumahok sa pagdiriwang ng ika-126 anibersaryo ng kabayanihan ni Rizal sa Embahada ng Pilipinas sa Cambodia

Hinihikayat ng Embahada ang lahat na panoorin ang maikling pelikula patungkol kay Rizal na “Jose Rizal: Sa Landas ng Paglaya” na kinomisyon ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP at ibinahagi ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA.