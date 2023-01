Mga pasahero na na-stranded sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1 noong Enero 1, 2023 matapos makansela, ma-delay o ma-divert ang mga flight dahil sa umano'y technical issues.

Tinatayang aabutin ng 3 araw bago tuluyang bumalik sa normal ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA), sabi ngayong Lunes ng airport operator.

Ito'y matapos makansela, ma-delay o ma-divert ang daang-daang flights noong Linggo dahil umano sa isyung teknikal, na nakaapekto rin sa operasyon ng mga airport sa buong bansa.

Tuloy-tuloy naman na ngayong Lunes ang dating at pag-alis ng mga pasahero sa NAIA at iba pang paliparan pero inaasahan umano ng Manila International Airport Authority (MIAA) na aabutin pa ng 72 oras o 3 araw bago tuluyang bumalik sa normal ang mga operasyon.

Nakikipag-ugnayan na rin umano ang MIAA sa mga airline company para matulungan ang mga pasaherong naabala ang mga biyahe.

"Hindi namin isasara [ang] runway for the next few days. We normally close it 1:30 in the morning to 3:30 in the morning," paliwanag ni MIAA General Manager Cesar Chiong.

Inutusan din ni Transport Secretary Jaime Bautista ang iba-ibang airline na magbigay ng pagkain, inumin at transportasyon para sa tinatayang 65,000 apektadong pasahero nang walang bayad.

Pero ayon sa ilang pasahero, tulad ni Edward Sora, wala pa silang nakuuhang tulong kahit 18 oras na silang naghihintay sa airport ng kanilang pamilya.

Sa airport na natulog ang pamilya ni Sora, na sinabing hindi na sila nag-book ng hotel dahil gumastos sila ng higit P20,000 para bumili ng mga panibagong ticket kaysa mag-rebook.

Kailangan na kasi umano nilang makauwi agad dahil may pasok sa paaralan ang mga anak habang may trabaho naman ang kaniyang misis.

"Kung i-rebook namin, sa [January] 4 pa daw. Alanganin," ani Sora.

Nauna nang pinaliwanag ni Bautista na nagkaroon ng aberya matapos mawalan ng komunikasyon, radyo, radar at internet ang Air Traffic Management Center (ATMC) ng Civil Aviation Authority of the Philippines dahil sa power outage at power surge.

Hindi umano maiwasan ang ganoong aberya dahil outdated aniya ang ginagamit na sistema ng ATMC.

Iginiit ni Bautista na matagal na nilang gustong bumili ng back-up system o upgrade pero kakailanganin kasi nito ng bilyong-bilyong pisong pondo.

Sa ngayon, back-up power supply ang ginagamit at nakapag-procure na rin ang mga opisyal ng replacement power supply na inaasahang dadating sa loob ng 30 araw.

Sa Cebu, inanunsiyo nitong madaling araw ng Lunes ng pamunuan ng Mactan-Cebu International Airport (MCIA) na balik-normal na ang operasyon ng paliparan kasunod ng aberya.

Pero kahit naayos na umano ang operasyon, mayroon pa ring mga kanseladong biyahe, gaya ng 5 flight na papuntang Maynila at Clark.

May mga international flight din umanong papuntang Hong Kong, Taiwan, Singapore, at United Arab Emirates na kailangang i-reschedule.

Inabisuhan ng MCIA ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline kaugnay sa mga biyahe.

Sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao City, inireklamo noong gabi ng Linggo ng mga pasahero ng isang airline company ang anila'y kawalan ng sistema sa pag-rebook ng flights.

Pero makalipas ang ilang oras ay naayos na ang problema at nakapag-book na ng special flights, sabi ng isang apektadong pasahero.

— Ulat nina Anna Cerezo, ABS-CBN News at Annie Perez at Hernel Tocmo