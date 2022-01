Mga parke sa NCR, dinagsa sa unang araw ng 2022

MAYNILA — Dagsa ang mga namamasyal sa Rizal Park at Quezon Memorial Circle nitong Sabado, unang araw ng 2022.

Sa tala ng National Parks Development Committee, as of 4 p.m., umabot na sa 47,000 ang mga nagtungo nitong Enero 1.

Kahit hapon na mahaba pa rin ang pila papasok ng Rizal Park sa Maynila. Pami-pamilya ang dumarating, marami ang nag-arkila ng mga jeep upang mas marami ang maisama.

Sa loob ng parke, kanya-kanyang latag ng sapin at handa ng pagkain ang mga pamilya at magkakaibigan na sinalubong ang unang araw ng taon.

Ang pamilya Bilugan na dumayo pa mula sa Cavite, masayang nakapasyal nang magkakasama sa unang pagkakataon buhat noong simula ng pandemya.

“Sana ay laging ganito at hindi ‘yung kami ay sa bahay lamang. Ako po ay natutuwa at nakasama ko ang aking nga apo anak at pamilya,” ani Demetrio Bilugan.

Mahalaga naman para kay Carla May na naipasyal ang mga anak at pamangkin sa unang araw ng 2022.

“Masaya po kami kasi kumpleto po kami ngayon, tapos ‘yung mga bata dalawang taon po hindi nakagala,” ani Carla May.

Dinagsa rin ang Luneta sa pagsalubong sa bagong taon nitong Sabado.

Nagdagdag naman ng mga tauhan ang mga parke upang matiyak na nasusunod ang health and safety protocol.

“Dun sa entrance chine-check na po ng guard natin naka-face mask sila and to observe the minimum protocols … mayroon po tayong mga guard na roving … nireremind nila ‘yung ating parkgoers,” ayon kay Heherson Alvarez, duty officer ng National Parks Development Committee.

Dinagsa rin ang Quezon City Circle para sa New Year countdown ng lungsod.

Sa unang araw ng 2022, dagsa pa rin ang mga namamasyal na pamilya. Marami ang nag-picnic, ang iba naman nagdala ng mga bisikleta.

Pila rin ang mga sasakyan, habang masaya ang mga vendor dahil buhay ang kanilang negosyo.

Dahil Bagong Taon, may kanya-kanya ring hiling ang mga namasyal sa Luneta at Quezon memorial circle.

Paalala naman ng mga awtoridad sa mga hahabol pa sa pagpunta sa Luneta na sundin ang health protocols.

“We have to strictly follow the minimum health standards which is is the wearing of mask and social distancing,” ani Alvarez.

Dagdag pa ng National Parks Development Committee, maaaring umabot sa 170,000 ang crowd estimate sa Luneta hanggang bago ito magsara ng 10:00 ng gabi.

