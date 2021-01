Pagpapabakuna kontra COVID-19, maaaring sa Marso pa magsimula: DOH

Watch more in iWantTFC

Sa gitna ng sunod-sunod na balitang pagpapabakuna kontra COVID-19 sa ibang bansa, isang tanong lang ang nasa isip ng mga Pilipino: kailan kaya ito magsisimula sa Pilipinas?

Sa isang interview sa TeleRadyo nitong Bieryes, inihayag ni Department of Health (DOH) Sec. Francisco Duque III na maaaring maasahan ang simula ng pagpapabakuna kontra sa COVID-19 sa buwan ng Marso.

"According to our vaccine czar na si Sec. [Carlito] Galvez [Jr.], mga end of first quarter nitong taong 2021," ani Duque.

"Mga March hanggang mga second quarter 'yan tapos tuloy-tuloy na daw 'yan hanggang sa marating natin 'yung 60 to 70 percent ng population kasi ang goal natin ay herd immunity."

Tiwala rin si Duque na hindi magkakaproblema ang bansa pag sinimulan na nito ang pagpapabakuna sa mga Pilipino.

May formula rin umano para sa kung sino ang unang tuturukan ng bakuna na nahahati sa limang kategorya: healthcare workers, matatanda, may sakit, mahihirap na pamilya, at mga uniformed personnel tulad ng AFP o PNP.

Wala namang nabanggit sa panayam si DOH Sec. Duque kung anong bakuna ang planong iturok ng pamahalaan sa publiko.