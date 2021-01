Ilang LGUs naghahanda ng sariling COVID-19 vaccine supply

May pre-registration ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa libreng pagpapabakuna ng COVID-19 para sa kanilang mga residente. Screenshot mula sa manilacovid19vaccine.com.

MAYNILA - May kani-kaniya nang paghahanda ang lokal na pamahalaan sa pag-procure ng kanilang supply ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine sakaling magkaroon nang aprubahan ang gobyerno sa mga susunod na buwan.

Ang Maynila, nagsasagawa na ng pre-registration para sa libreng pagpapabakuna kontra COVID-19 para sa mga residente nila.

Kailangan lang pirmahan ang form sa manilacovid19vaccine.com at hintayin ang one-time pin na ipapadala sa inirehistrong mobile number para makumpleto ang proseso.

P200 milyon ang ilalaang pondo para rito.

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, planado na ang pamamahagi nito.

"Siyempre uunahin po natin ang ating medical frontliners at senior citizens at ang mamamayan pagkayari nang dalawang sektor na ito. Magpa-reserve na po kayo ng inyong slot sapagkat ang pagbabakuna po ay voluntary,” ani Moreno.

Abala na rin ang iba’t ibang LGU sa pagproseso ng budget para agad makabili ng bakuna kapag available na ito.

Ang bayan ng Cainta, Rizal, target pabakunahan ang nasa 300,000 residente.

Aabot naman sa P150 milyon ang pondong ilalaan ng LGU para rito.

"The moment that the national government extends its subsidy to us it will be a welcome thing but, of course, gagalaw kami base sa kunwari eh kami lang talaga ang gagastos,” ani Cainta Mayor Kit Nieto.

Umaasa naman ang LGU ng Parañaque na makakabili na ng mga bakuna sa unang 3 buwan ng taon.

Nasa 100,000 residente kada buwan ang target nilang mabakunahan.

"We are also looking into Novavax vaccine, the Indian vaccine, negotiations empowered by Galvez and guidelines coming from him, Metro Manila council will facilitate. We'll be hiring logistic companies and a company from IT sector to handle storage and handling, plus securing stocks,” ani Parañaque Mayor Edwin Olivarez.

Nilinaw naman ng Department of Science and Technology, Department of Health, at Food and Drug Administration na sumulat ang SinoPharm sa DOST at inimungkahing payagan silang mag-clinical trial sa bansa sa gastos ng gobyerno o kaya kilalanin ang PIlipinas ang approval o authorization mula sa China.

Sinabi ng DOST sa SinoPharm na tanging mga kasali lang sa solidarity trial ng World Health Organization ang puwedeng pondohan ng Pilipinas.

“Kasi they also want to try it on different location, different ethnic group, and so it is to their advantage that they do their clinical trial here. Also, to a certain extent it will also speed

up the evaluation by the FDA,” ani DOST Sec. Fortunato Dela Peña.

Ayon kay Dela Peña, puwede nang dumiretso sa FDA ang ano mang pharmaceutical company basta’t may available nang supply at natapos na ang phase 3 ng kanilang clinical trials sa bansa.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News