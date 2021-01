Construction worker, patay nang aksidenteng maiputok ang baril sa sarili

Naitala ang unang shooting incident sa Caloocan City ngayong 2021 kung saan dead on the spot si Darwin Daza, isang construction worker, na nabaril ang sarili sa ulo bandang alas tres y media ngayong Biyernes ng hapon.

Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, nagpunta si Daza sa bahay ng kumpareng si Julius Nacario para ipagdiwang ang bagong taon. Habang nag-iinuman, hiningi ni Daza ang ipinatagong caliber .38 kay Nacario at kinargahan ito ng isang bala. Nagyaya ang biktima na maglaro ng “Russian roulette” pero tumanggi si Nacario.

Dito na itinutok ni Daza ang baril sa sariling ulo at aksidenteng napaputok ito na sanhi ng agad niyang pagkamatay.

Tumangging magbigay ng pahayag ang mga testigo sa insidente.

Inaalam pa ng pulisya kung may foul play at nakatakdang isailalim si Nacario sa paraffin test.

"We will be interviewing available witnesses doon sa area para mas maklaruhan ang insidente. Nagkaka-inuman sila so we will determine kung walang komosyon, walang argumento para ma-ensure natin na it is a plain and simple case ng isang accidental firing. Yun nga yung pinapakiusap natin before pa na dapat sa mga nagtatago ng mga di lisensyadong baril na dapat isurrender o kaya ay kumuha ng tamang papeles," ani Police Col. Samuel Mina, acting Chief of Police ng Caloocan.

Samantala, wala namang ibang naitalang kaso ng pamamaril sa siyudad at wala ring naitalang nasugatan ng paputok habang nagdiriwang ng pagsalubong sa bagong taon.

