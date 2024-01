Job Manahan, ABS-CBN News

MAYNILA – Patuloy na tinutugis ng pulisya nitong Lunes ang mga kasabwat at iba pang mga indibidwal na sangkot sa pagpaslang sa isang lalaki sa Las Piñas City at natagpuang nasa creek dalawang araw ang Kapaskuhan.

Hindi bababa sa 6 na indibidwal ang patuloy na hinahanap ng pulisya kaugnay sa pagpatay kay Gerico Rocobo sa Las Piñas noong isang linggo, sabi ni PCol. Jaime Santos, chief of police sa siyudad.

Ayon sa pulisya at kaanak ng 24-anyos na lalaki, naka-boxers na lang siya, maraming sugat sa mukha, at may marka sa leeg nang maiahon sa creek kaya’t hinihinalang binigti ito o sinakal.

Bago natagpuan ang biktima, may nakakitang dinala umano siya sa baranggay hall ng Manuyo Uno.

Apat na opisyal at tauhan ng barangay ang inaresto ng pulisya – dalawang tanod, isang tauhan ng barangay, at isang barangay executive officer. Nasampahan na sila ng reklamong murder.

Base sa imbestigasyon ng Las Piñas police, matagal nang pinaghahanap ang lalaki dahil sa reklamong pagnanakaw.

"Prior to the incident, 'yan daw victim ay dala-dala ng mga barangay tanod,” ani Santos sa panayam sa ABS-CBN News.

"From the barangay hall inilabas, isinakay ulit sa tricycle. Later nakita nang patay… reportedly responsible ito sa pagnanakaw kaya hinuli ng mga barangay tanod,” dagdag niya.

Hindi ito itinanggi ng isang kaanak ng biktima pero hiniling niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan para sa kanyang seguridad. Giit niya, dapat dinala na lang ng mga barangay tanod sa pulisya ang kanilang hinuli.

"Magnanakaw nga 'yung tao pero dapat hindi ganun na pinaslang. May batas tayo na puwedeng gumawa. Diniretso na dapat sa kulungan,” sabi ng kaanak sa isang panayam.

Sabi pa ng kaanay, dinampot si Rocobo habang kumakain.

"Napatambay lang siya. Totally hindi pala Las Piñas 'yun eh. Parañaque 'yun eh. Tumawid sila sa Parañaque, hindi sila nakipag-coordinate sa baranggay,” dagdag ng kaanak.

Sinubukang kunin ng ABS-CBN News ang panig ng barangay chairman ng Manuyo Uno pero hindi pa ito nagbibigay ng pahayag.

Tiniyak naman ng pulisya na masusi nilang iimbestigahan ang kaso.

"We are coordinating with the baranggay captain... Binigti ito. Binigti ito. Asphyxia by strangulation ang nangyari. We are investigating a sensitive case because this involves a barangay tanod,” ani Santos.