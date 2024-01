Ilang tsuper na di nakahabol sa consolidation deadline tuloy sa pamamasada

ABS-CBN News

MAYNILA -- Tuloy ang pamamasada ng ilang tsuper sa Metro Manila kahit hindi nakahabol sa consolidation deadline noong Disyembre 31.

Hindi pa rin kasi klaro kung aling ruta ang kulang sa consolidated public utility vehicles na isa sa mga kondisyon para payagan pang pumasada ang mga hindi nakasunod sa deadline, ayon sa grupong PISTON.

"Bumiyahe tayo dahil nagbigay naman ng extension na isang buwan ang LTFRB. Kung anuman ang kalituhan, hindi tayo ang may problema," ani PISTON president Mody Floranda.

Matatandaang binigyan ng LTFRB ng palugit na hanggang Disyembre 31 para magpa-consolidate ang kanilang mga operator.

Pero ang nasabing palugit, para sa mga jeepney sa mga piling ruta.

At dahil hindi pa inilalabas ng ahensiya ang listahan, tila tuloy ang biyahe ng lahat ng unconsolidated ngayong Enero 1.

Ayon sa LTFRB, inaayos na nila ang mga datos na maglilinaw kung anong ruta ang papayagang pumasada.

"Iyon ang bibilisan ng LTFRB, to release that board resolution para alam na agad nung mga operators kung sino 'yung affected or kasama sa less than 60% na hindi nag-consolidate na pwedeng bumiyahe," ani Andy Ortega ng Office of Transportation Cooperatives.

Nilinaw ni Ortega na walang tsuper na kailangang mawalan ng trabaho at maaari pa ring umanib ang mga jeepney driver sa mga kooperatiba para maipagpatuloy ang pagha-hanapbuhay.

"Regarding 'yung driver na manggagawa, na kumakayod araw-araw, magiging iba lamang ang kanyang setup. So he or she will still drive," ani Ortega.

Mamamahagi din ng special permits ang LTFRB sa consolidated transport groups para serbisyuhan ang mga pasahero sa mga rutang magkukulang ang pampublikong sasakyan.

-- Ulat ni Andrea Taguines, ABS-CBN News

