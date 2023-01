TINGNAN: Mga Pinoy sa Roma nagluluksa sa pagpanaw ni Pope Benedict XVI

ROME - Malungkot na inalala ng OFW na si Joyce Esteban, nang buhatin ng namayapang Pope Benedict XVI ang noo'y apat na buwang gulang na anak niyang si Lashley, noong May 2006.

Ayon kay Esteban: “Bihira at swertehan lang kung sinong bubuhatin niyang baby."

Ngayon, 16 anyos na ang anak ni Esteban. "I feel the joy & protection as of this day. Up to this day, I still remember that day full of blessings, & even if he died today, I will still be grateful for having witnessed His papacy,” saad ni Esteban.

