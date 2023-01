Mga produktong Pinoy ibinida sa ‘Le Bazar International 2022’ sa Morocco

RABAT –Ibinida sa ‘Le Bazar International 2022’ sa Rabat, Morocco noong December 11, 2022 ang traditional Filipiniana attire, yakan at inaul textiles, accessories na ginawa ng mga katutubong Agusan-Manobo, perlas at Capiz accessories, maging ang ilang coffee table books tungkol sa Philippine cuisine, arts at culture.

PE Rabat photo

Pinangunahan ng Philippine Embassy sa Rabat ang paglahok ng Pilipinas sa taunang event na inorganisa ng Rabat Diplomatic Circle (Diplomatique Cercle) na kinabibilangan ng mga esposa o maybahay ng diplomats at sumusuporta sa iba-ibang embahada sa Rabat kasama ang ibang international organizations.

PE Rabat photo

Bilang bahagi rin ng economic diplomacy agenda ng embahada para maipakilala ang Philippine products sa Morocco, ibinida rin ng embahada ang banana chips, dried mangoes, fried squid, nuts, polvoron, tarts, chocnut, Malagos chocolates, at mga lutuing Pilipino tulad ng pancit luglug, chicken empanada, puto, at turon na ipinatikim sa mga napadaan sa Philippine booth.

PE Rabat photo

Nakita rin sa Philippine booth ang mga tourism promotion materials mula sa Department of Tourism (DOT). Ginanap ang event sa Rabat National Library at dinaluhan ni HRH Princess Lalla Meryem, kung saan nilibot ng prinsesa ang iba-ibang embassy/international organization booth.

Sa kanyang pagbisita sa Philippine booth, sinabi ni Princess Lalla na pamilyar siya sa tamis at sarap ng Philippine mangoes. Nakita rin sa bazaar ang mga lokal na produkto ng mga lumahok na African, Middle Eastern, Asian, Latin American at European embassies, kasama ang ilang international organizations at local artisan vendors.

Ang kinita ng bazaar ay ibinigay sa Moroccan NGOs na nagtataguyod sa kapakanan ng mga kababaihan, kabataan at iba pang vulnerable sector sa Kaharian ng Morocco.

