MAYNILA -- Hindi na matutuloy ang pag-uwi sa Bicol ni Nash Nacion ngayong Linggo para sana humabol sa selebrasyon ng pamilya ngayong Bagong Taon.

Alas-9 pa siya nasa airport para sa alas-12 na flight pero na-delay ang lipad at bandang ala-1 na nang malamang kanselado ang biyahe.

“Nakakadismaya kasi sabi nila power outage lang naman, so they could have used some backup," ani Nacion.

Higit isang oras namang na-stuck sa loob ng eroplano si Lainy Lao matapos lumapag alas-11:30 ng umaga. Wala aniyang pagkain at inumin habang naghihintay.

Iyan din ang dinanas na problema ng mga pasahero ng international flights.

Bumalik naman ang eroplanong sakay ni JB Babylon sa Bangkok, Thailand.

“Almost two hours into the flight, over the China Sea na kami, I noticed the plane started to turn hard to the right…so it took two hours back," Ani Babylon.

Una nang nabanggit ng Civil Aviation Authority of the Philippines na on hold na muna ang lahat ng flight sa paliparan dahil sa technical issues.

Naglabas na rin ng abiso ang iba't ibang airlines para ipaliwanag ang sitwasyon at humingi ng dispensa.

"The MIAA Crisis Management Team has been activated bringing together key aviation and airport agencies for a multi-discipline approach to cushion the impact of the incident," anang Manila International Airport Authority sa isang pahayag.