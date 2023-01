Lalaki, isinugod sa ospital matapos tamaan ng kuwitis

Job Manahan, ABS-CBN News

MANILA — Sinugod sa East Avenue Medical Center (EAMC) ang isang lalaki nitong Linggo matapos tamaan ng kuwitis sa likod, ilang minuto matapos ang pagsalubong sa Bagong Taon.

Ayon sa tagapagsalita ng ospital na si Dr. John Paul Ner, hindi gumagamit ng paputok ang pasyente. Ikalawang kaso na ito ng fireworks-related injuries sa ospital simula kahapon.

“We saw a patient who came around past midnight… He sustained minor burns. Nagamot naman siya at hindi naman niya kailangang ma-admit,” ani Ner.

Wala namang naitala o nai-report ang ospital na mga kaso ng firecracker poisoning, na sanhi ng aksidenteng pagkalunok sa mga kemikal na nakahalo sa paputok.

Nauna nang sinabi ng pamunuan ng ospital na handa sila sa posibleng pagdagsa ng mga pasyente na magiging biktima ng paputok sa pagsalubong ng Bagong Taon. Ihihiwalay ang mga may sintomas ng COVID-19 sa mga wala.

Samantala, kung mababa ang kaso ng firecracker injuries sa ospital, nakapagtala naman ito ng 15 kaso ng mga pasyenteng isinugod dahil sa aksidente sa daan. Karamihan aniya sa mga isinugod ay mga nakainom.

“Most of them are motorcycles and nakainom. Attributed din yan sa celebration, nakainom sila and naka-motor sila,” aniya.

“Advise natin, in moderaation sana kung iinom sila and kung iinom sila, don’t operate any vehicles, motorcycle or drive para safe lahat kasi hindi lang sila naman ang maapektuhan eh. Pati yung nabangga nila and other victim.”

Base sa talaan ng Department of Health (DOH) nitong Sabado nang umaga, umabot na sa 52 ang kabuuang kaso ng mga nasugatan dahil sa paputok, na sinasabing 30 porsyentong mas mataas kumpara sa nakaraang taon.

