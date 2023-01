COVID-19 cases expected to rise after holidays: DOH

The Department of Health (DOH) is expecting a rise in COVID-19 cases due to the increased people mobility during the holidays.

“Kung sakasali man na medyo tataas ang kaso in the coming days, that is expected kasi nag-holidays tayo. Lumabas ang mga tao, nagtipon-tipon sa parties, pero hopefully at sa tingin natin 'di naman ganun kataas,” DOH officer-in-charge Rosario Vergeire said during a media forum in Baguio Sunday.

“'Di na aalis si COVID-19. Ang kailangan lang natin maintindihan, cases will always happen. Hindi tayo magzi-zero at this point pero ang pinaka-importante, tayo ay laging handa, ang ating mga ospital, kung tumaas ang cases natin makakapagbukas po tayo ng additional beds,” Vergeire said.



She also assured that the DOH is ready to handle the surge of COVID-19 cases should it happen. Aside from beds, hospitals have prepared for medicines to use in severe COVID-19 cases.

Ninety-four percent of the country’s population is also fully vaccinated.

"Ngunit 'di po natatapos diyan. Kailangan lahat pa rin tayo magpapa-booster shots para mas mapataas ang proteksyon ng ating mga sarili,” Vergeire said.

The continuous wearing of face masks of the Filipinos may help.

“Sa aking pananaw dahil sa nakita kong behavior ng ating mga kababayan, ngayon voluntary na ang mask pero hanggang sa ngayon nakikita natin na naka-mask pa rin ang mga tao. We choose to wear the mask so we can be safe. So I think that is going to work for us. And kung sakaling mangyari 'yan, handa po ang sistema natin,” the DOH OIC said.

Vergeire believes the Philippine situation cannot be compared to China’s, which has implemented a zero-COVID policy.

"We cannot compare ang ating populasyon with that of China’s population. Alam po natin kung gaano kadami ang populasyon ng China. Pangalawa, mayroon tayong ibang istratehiya na ipinapatupad. Dito sa ating bansa unti-unti nating inangat o in-ease ang ating restrictions. 'Di natin tinanggal ng biglaan. Binigyan natin ng pagkakataon na ma-imbibe ng ating komunidad at ng ating mga kababayan kung ano ang tamang behavior sa COVID,” Vergeire said.

