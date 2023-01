2 'New Year babies' isinilang sa Jose Fabella Hospital

Isinilang ni Mellany Soriano alas-12 ng hatinggabi impunto ang kaniyang "New Year baby" si Natalie Merey. Karen de Guzman, ABS-CBN News

Kasabay ng pagsalubong sa Bagong Taon, dalawang malulusog na batang babae ang isinilang sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila.

Alas-12 ng hatinggabi impunto isinilang ni Mellany Soriano ang kaniyang New Year baby na si Natalie Merey.

Dalawang minuto lang ang nakalipas, iniluwal naman ni Jennilyn Musca ang kaniyang baby girl na si Ashley.

Kuwento ni Soriano, nahirapan siya sa panganganak pero napawi ang kaniyang paghihirap nang makita ang sanggol.

Hindi naman inasahan ni Musca na hahabol sa Bagong Taon ang pagsilang sa ikatlo niyang anak dahil sa ika-10 pa ng Enero pa ang kaniyang due date.

Ayon sa pamunuan ng Fabella Hospital, bumaba ang bilang ng mga New Year baby sa pagsalubong sa 2023 kumpara sa mga nagdaang taon.

At dahil patuloy ang pandemya, pinapatupad pa rin ng ospital ang minimum health and safety protocols at hindi rin nagpapapasok ng ibang bisita sa loob ng compound.

Kaya naman sa labas nakaabang ang mga ama ng New Year babies na ikinagulat ang magandang balita.

Para sa kanila, ang pagsilang sa kanilang mga anak ay simbolo ng bagong simula at bagong pag-asa.