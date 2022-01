Posibilidad ng local transmission ng omicron, malaki - DOH

Watch more on iWantTFC

MANILA -- Nakikita ng Department of Health (DOH) na may malaking posibilidad na may local transmission na ng omicron variant sa Pilipinas matapos maitala ang tatlong local cases sa Bicol at NCR.

Ayon sa DOH, isang lalaking edad 42 mula Metro Manila ang nagpositibo sa omicron noong December 3, habang dalawang babae naman mula Bicol region edad 27 at 46 ang nagpositibo sa omicron noong December 14 at 15.

"Yung tatlong kaso natin, kung hindi asymptomatic ay mga mild disease lamang ang prinesent po nila. And sa ngayon din, nakakumpleto na po sila ng kanilang isolation," sabi ni Dr. Althea De Guzman, OIC Director III ng DOH Epidemiology Bureau.

Nasa 7 naman ang naitatalang imported cases ng omicron as bansa, o mga kaso na dumating mula sa ibang bansa. Anim dito ay returning overseas Filipino, at 1 ay Malaysian.

Mula 300-400 na kaso ng COVID-19 noong December 27 hanggang 28, pumalo sa 2,961 ang bilang ng mga bagong kasong naitala noong bisperas ng bagong taon.

Sa Philippine General Hospital (PGH) mula 30 pasyente noong Pasko, nasa 85 na ang pasyente sa pagpasok ng 2022. Sampu sa mga ito ay bata, ayon kay Dr. Jose Del Rosario, spokesperson ng PGH.

Itataas sa Alert Level 3 ang Metro Manila mula January 3 hanggang 15.

Sa ilalim ng bagong alert level, 30 percent lang ang pwedeng kapasidad sa indoor venues kung saan lahat ay dapat na fully-vaccinated.

Para naman sa outdoor venues, 50 percent ang maximum capacity.

Bawal muli ang face-to-face classes, contact sports, amusement centers at mga palaruan.

Bawal rin ang mga live performances, tulad ng karaoke at bar. Hindi rin pwede magbukas ang mga pasugalan.

"Nag-increase exponentially ang mga kaso dahil sa holiday activities kung saan tumaas ang movement ng mga tao, at bumaba ang compliance sa minimum public health standards," sabi ni Acting Spokesperson Secretary Karlo Nograles.

Nagbabala na rin ang World Health Organization na maaaring magdulot ang kumbinasyon ng pagkalat ng delta at omicron variants ng mas mabilis na pag-akyat ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

"May bagong pag-aaral: Puwedeng maging super mutant 'yan, pwedeng mag-combine pa iyan, 'pag minalas ka ng konti/ We call it 'supermutant.'"

- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News